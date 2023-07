Generál Popov bol odvolaný po obvinení Šojgua zo zrady, podľa analytikov ide o bezprecedentnú situáciu

Šojgu ho prepustil

Bezprecedentný akt

13.7.2023 (SITA.sk) - Významný ruský generál veliaci silám na juhu okupovanej Ukrajiny povedal, že ho odvolali z funkcie po tom, ako obvinil ministra obrany Sergeja Šojgua zo zrady ruských vojakov tým, že neposkytol dostatočnú podporu. Referuje o tom spravodajský web CNN.Generál Ivan Popov bol jedným z popredných dôstojníkov zapojených do ruskej vojenskej operácie na Ukrajine. Bol veliteľom 58. kombinovanej armády, ktorá bola zapojená do ťažkých bojov v Záporožskej oblasti.V hlasovej správe Popov uviedol, že „úprimne a mimoriadne tvrdo nastolil viacero otázok na najvyššej úrovni“ a dodal, že Šojgu ho následne prepustil.„Ako dnes povedali mnohí velitelia divíznych plukov, príslušníci ukrajinských ozbrojených síl nedokázali preraziť našu armádu spredu, ale náš vysoký veliteľ nás zasiahol zozadu, pričom zradne a brutálne odrezal hlavu armáde v najťažších chvíľach,“ povedal Popov v súvislosti so Šojguom.Odvolanie takého vysoko postaveného dôstojníka v rámci otvoreného sporu o vedenie ruskej vojenskej operácie je podľa analytikov bezprecedentné.