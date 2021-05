Strana SaS chce voľnejší COVID automat, Sulík označil prístup Lengvarského za vecný a pragmatický

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.5.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) chce pracovať na ďalšej, voľnejšej podobe COVID Automatu . Šéf liberálov a minister hospodárstva Richard Sulík to uviedol v diskusnej relácii Braňa Závodského v rádiu Expres. V nasledujúcich dňoch bude o tejto téme strana rokovať s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským Prístup šéfa rezortu zdravotníctva označil Sulík za vecný a pragmatický. „Ja som presvedčený, že do 14 dní bude na svete COVID automat, ktorý bude koherentný, nebude mať vnútorné rozpory,” povedal Sulík. Ako vysvetlil, rovnaké pravidlá by podľa neho mali napríklad platiť pre všetky vnútorné priestory, kostoly alebo divadlá.