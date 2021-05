Sulík kritizuje Matoviča, jeho cestu do USA označil za chybu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.5.2021 (Webnoviny.sk) - Cesta ministra financií Igora Matoviča do amerického Pittsburghu je podľa šéfa rezortu hospodárstva Richarda Sulíka v súvislosti s aktuálnym rokovaním o pláne obnovy chybou. Vyhlásil to v diskusnej relácii Braňa Závodského v rádiu Expres. Viac sa však k tejto téme vyjadrovať nechcel.„K tomu sa nechcem vyjadrovať, preto lebo ja považujem tú cestu za chybnú... v tejto fáze riešenia plánu obnovy, ale nechcem sa k tomu teraz takto verejne viac vyjadrovať," povedal Sulík. Expremiér informoval o ceste do USA ešte v stredu 12. mája. S najvyšším vedením spoločnosti U. S. Steel mal hovoriť o budúcnosti košických oceliarní.