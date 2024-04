Strana SaS je skeptická voči vyjadreniam Fica o znižovaní stavov štátnych úradníkov o 30 percent

Všetko naopak

Veľké plány aj v roku 2006

14.4.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je skeptická voči vyjadreniam premiéra Roberta Fica Smer-SD ) o znižovaní stavov štátnych úradníkov o 30 percent. Historická skúsenosť s Ficovou vládou podľa SaS však naznačuje, že k tomu napokon nedôjde a ide zo strany premiéra len o mediálny tlak.Ako uviedol poslanec Marián Viskupič (SaS), štátny rozpočet potrebuje konsolidáciu a rozpočtovo zodpovedné strany si uvedomujú, že súčasný počet štátnych úradníkov je neudržateľný.„Fico však zodpovedne k štátnemu rozpočtu nikdy nepristupoval. Naopak, od nástupu jeho štvrtej vlády robia všetko naopak," vyhlásil Viskupič.Ako príklad uviedol vznik podľa neho zbytočného ministerstva športu, vytvorenie neúspešného projektu na pomoc s hypotékami, zvýšenie platov ministrov a zriadenie nových postov štátnych tajomníkov.SaS upozornila, že Fico neavizuje znižovanie počtu úradníkov prvýkrát. Poslanec Richard Sulík (SaS) pripomenul, že mal Fico veľké plány aj v roku 2006, kedy ohlásil 20-percentné znižovanie počtu úradníkov a nechal si to schváliť na vláde.„Čo sa však stalo? Nič. Vláda sa na vlastné rozhodnutie vykašľala. Namiesto poklesu o 20 percent došlo vo verejnej správe k nárastu," uviedol Sulík a priblížil, že na úrade vlády v rokoch 2006 až 2010 počet zamestnancov stúpol o 17 percent a mzdové náklady o 50 percent.Fico podľa Sulíka nerozumie, že pointou znižovania zamestnancov spočíva v zjednodušení systémov. „A práve tu on robí presný opak. Napríklad v roku 2004 došlo zavedením rovnej dane k masívnemu zjednodušeniu daňového systému, a to vytvorilo predpoklad na zníženie počtu úradníkov. Lenže práve Fico odvtedy svojimi nápadmi komplikuje daňový systém, čo si vyžaduje čoraz viac úradníkov,” podotkol Sulík a uzavrel s tým, že plošné rezy bez predchádzajúcej prípravy by ochromili celý štátny aparát.