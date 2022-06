Strana SaS má jasného favorita, za šéfa RTVS by si vybrala Tibora Búzu

18.6.2022 (Webnoviny.sk) - Favoritom strany Sloboda a Solidarita (SaS) na post riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) je Tibor Búza . Pri voľbe strana prihladia na odbornosť kandidáta.O jeho podpore budú predstavitelia strany rokovať s koaličnými partnermi, pričom sa budú snažiť presvedčiť ich o kvalitách kandidáta. Informuje o tom SaS na sociálnej sieti.„Všetci by sme chceli, aby sa verejnoprávna RTVS začala približovať vysokému štandardu, aký si dlhé roky drží Česká televízia a Český rozhlas. Koalícia má pred sebou veľkú šancu vykročiť správnym smerom. Vedenia a transformácie RTVS na moderné médium by sa mal ujať čo kompetentný manažér a líder," uvádza strana.Poslanci tento týždeň vypočuli osem kandidátov, pričom poradná odborná komisia odporučila Tibora Búzu a Ľuboša Machaja . Ich odporúčanie strana podporuje a stotožňuje sa s ním.„Vnímame aj vážne výhrady, ktoré mala komisia k úradujúcemu generálnemu riaditeľovi RTVS. Sami sme počas uplynulých rokov upozorňovali na to, že verejnoprávne médium a vedenie spravodajstva vo viacerých smeroch zlyhávali. Zmena je preto viac než nutná," uzavrela strana.