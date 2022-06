Vláda podľa KDH nebojuje proti inflácii, iba sa márne snaží zmierniť jej dôsledky

Žiadna účinná pomoc

Vláda na vysokých cenách zarába

Podpora rodín mala prísť tak či tak

18.6.2022 (Webnoviny.sk) - Vláda sa podľa predstaviteľov Kresťansko-demokratického hnutia (KDH) snaží zmierniť dôsledky inflácie, no so samotným problémom nebojuje. Dodatočné príjmy štátu by mali byť adresné, smerovať najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva a na znižovanie zadĺženia štátu. Na tlačovej konferencii to uviedol podpredseda KDH Tomáš Merašický „Mnohí majú už dnes v dôsledku zdražovania obrovské, niektorí existenčné problémy. No vláda nedokázala za 6 mesiacov ani len určiť najodkázanejšie skupiny, ktorým treba adresne pomôcť. Chýba zákon o energetickej chudobe, ktorý by to definoval. A tak sme namiesto účinnej pomoci svedkami plošných riešení a nárazových a nedotiahnutých nápadov, ktoré ľuďom nepomáhajú riešiť kardinálny problém,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský. Kresťanskí demokrati upozornili na to, že vláda sa vyhráža uvaľovaním nových daní len aby vyvolala zdanie, že pri navrhovaní protiinflačných kompenzácií je rozpočtovo zodpovedná. Pritom práve vláda zarába na rekordne vysokých cenách, pretože z nich vyberá vyššiu daň z pridanej hodnoty.Podľa KDH je poľutovaniahodné, že v časoch vysokých nadpríjmov vláda tvrdí, že nedokáže nájsť zdroje na pomoc zdravotníkom, učiteľom, chce zobrať samosprávam a zabúda na nízkopríjmových dôchodcov, osamelé osoby či bezdetné rodiny.„Kusé protiinflačné opatrenia, ako ich dnes nazýva vláda nie sú kroky proti inflácii ale na zmiernenie jej dôsledkov. Vláda v boji proti inflácii prišla iba s jedným prorodinným balíkom. Tým však degraduje absolútnu prorodinnú politiku na branný štít pri napĺňaní iných zámerov. Ešte horšie je, akým spôsobom tento balík vznikol, akým sa presadzuje, vyvoláva to široký odpor verejnosti a znechutenie," uviedol Merašický.Podľa jeho slov je KDH hnutie, ktoré podporuje rodiny. „Ale takúto neodbornosť, nepripravenosť a zneužívanie témy a hádky, to si rodiny na Slovensku nezaslúžia. Podpora rodín mala prísť aj napriek zdražovaniu či inflácii. No miešať to s protiinflačným balíčkom bol vážne omyl," uzavrel Merašický.KDH okrem prijatia zákona o energetickej chudobe žiada zriadiť krízový štáb pre energie, dodávky plynu, ropy a diverzifikáciu. Štáb by mal následne predložiť scenáre pri náhlom odpojení od ruských zdrojov a postup pre urýchlenú diverzifikáciu dodávok energonosičov na Slovensko.