Strana SaS žiada Čaputovú, aby vetovala zákon o sociálnom poistení

SaS hovorí o nerovnosti

Zastropovaná suma dôchodku

18.10.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) žiada prezidentku Zuzanu Čaputovú o vetovanie zákona o sociálnom poistení. Zákon schválil začiatkom októbra parlament. Zákon podľa strany obsahuje diskriminačný rodičovský dôchodok, zasahuje do práv sporiteľov v druhom pilieri a do práv na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a zároveň ohrozuje plán obnovy.Novela zákona obsahuje tzv. rodičovský dôchodok, keď rodičovi vzniká nárok na dávku v závislosti od existencie dôchodkového poistenia jeho dieťaťa v systéme sociálneho poistenia. Uvedené považuje strana SaS za diskriminačné. Dávka podľa nich nebude napríklad poskytovaná dôchodcovi, ktorého dieťa je dôchodkovo poistené v inom systéme, ako v systéme sociálneho zabezpečenia.Nerovnosť vidí strana napríklad aj v prípade, ak dieťa rodičov nemá dôchodkové poistenie z dôvodu, že zomrelo alebo je choré či ťažko zdravotne postihnuté a objektívne tak nemá možnosť byť aktívnym prispievateľom do systému sociálneho zabezpečenia.Rodičovský dôchodok je zároveň podľa poslanca za stranu SaS Petra Cmoreja mimoriadne drahé opatrenie, ktoré sa minister práce rozhodol čiastočne pokryť na úkor dôchodkových úspor sporiteľov v druhom pilieri. Strana sa domnieva, že tak vážny zásah do dôchodkového systému by mal byť odobrený aspoň nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.Novelu zákona o sociálnom poistení so zavedením rodičovského dôchodku schválil parlament 5. októbra. Dieťa pracujúce na Slovensku bude môcť od začiatku budúceho roka odviesť každému rodičovi na penzii 1,5 percenta z jeho hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu. Vychádzať sa pritom bude z príjmov dieťaťa spred dvoch rokov. Suma rodičovského dôchodku bude zastropovaná, bude sa počítať najviac z 1,2-násobku priemernej mzdy na Slovensku.Z tejto novely vyplýva aj to, že príspevková sadzba do druhého dôchodkového piliera sa v najbližších dvoch rokoch nebude zvyšovať. Sadzba vo výške 5,5 percenta hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby sa bude uplatňovať aj v rokoch 2023 a 2024.Aktuálne platný zákon pritom počíta s tým, že sadzba príspevkov do druhého piliera sa zvýši od budúceho roka na 5,75 percenta a od roku 2024 na 6 percent. Na 5,75 percenta sa sadzba do druhého piliera zvýši až od začiatku roka 2025 a bude sa uplatňovať aj v roku 2026. Od roku 2027 sa má sadzba do sporivého piliera zvýšiť na 6 percent hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu SZČO.