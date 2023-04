Strana Sloboda a Solidarita vyzýva Hegera, aby sa postavil za demokratické hodnoty a dodržiavanie ľudských práv

Žaloba proti maďarsku

Skutočný demokrat?

5.4.2023 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva povereného premiéra Eduarda Hegera Demokrati ), aby sa postavil za demokratické hodnoty a dodržiavanie ľudských práv. Podľa SaS je pravý čas na to, aby naplnil svoje slová o rešpekte a ochrane ľudských práv, ktoré vyriekol po teroristickom útoku na Zámockej ulici v Bratislave. Informoval o tom v tlačovej správe hovorca SaS Ondrej Šprlák Vo štvrtok 6. apríla bude podľa strany posledný deň, keď sa môže Slovensko pridať na stranu európskych hodnôt. „Zajtra je posledný deň pre Hegerovu vládu, aby sa Slovensko jednoznačne prihlásilo k ochrane demokracie v Európe. Slovensko by sa malo pripojiť k žalobe Európskej komisie proti Maďarsku pre prijatie zákona proti LGBTI+ ľuďom," upresňuje tímlíderka SaS pre spravodlivosť Mária Kolíková Dodala, že maďarská vláda sa pri tom zákone zjavne inšpirovala v Kremli. Ide o zákon na ochranu detí, no podľa SaS má homofóbne prvky a ľudí z LGBTI+ komunity prepája s pedofilmi. Eurokomisia sa preň obrátila na súd. Maďarský zákon podľa žaloby porušuje niektoré základné práva jednotlivcov a hodnoty Európskej únie Strana uviedla, že sa vláda nemôže tváriť ako demokratická, pokiaľ „ticho“ toleruje porušovanie ľudských práv v susednom štáte na základe orientácie. Niektorí politici sa snažia ísť „maďarskou cestou“ a ľudské práva LGBTI+ ľudí tým chcú ešte viac obmedzovať.„Eduard Heger sa v zahraničí prezentuje ako moderný a prozápadný politik. Bohužiaľ, doma toleruje politiku obmedzovania ľudských práv, žien a popierania ľudskej dôstojnosti. Preto ho vyzývame, aby sa zachoval ako skutočný demokrat a aby sa jeho vláda pridala k rozvinutým krajinám Európskej únie. V opačnom prípade je označenie za demokrata iba falošnou maskou,“ uzavrel podpredseda SaS Branislav Gröhling