Moskva má problém s generovaním vojenskej sily, tvrdia západní predstavitelia

Nová hranica s NATO

Nedostatok vycvičených vojakov

5.4.2023 - Rusko má s najväčšou pravdepodobnosťou problém s generovaním „vycvičenej vojenskej sily“. Ako referuje spravodajský web CNN, na stredajšom brífingu to povedali západní predstavitelia.„(Rusko) uznalo, že potrebuje ďalších 400-tisíc vojakov, a to nielen pre konflikt (na Ukrajine), ale aj pre naplnenie nových formácií, ktoré budú umiestnené na novej hranici s NATO a Fínskom,“ uviedli predstavitelia.Podľa nich Rusko predĺžilo trvanie brannej povinnosti a rozšírilo vekové rozpätie, ale poznamenali, že sa nesnažilo spustiť druhú mobilizáciu.„Či môže obyvateľstvo vydržať ďalšie kolo mobilizácie a či chce Kremeľ skutočne otestovať odolnosť obyvateľstva voči tomu, nie je momentálne jasné, ale skutočnosť, že tak neurobili, by nám naznačovala, že z toho majú určité obavy.“Predstavitelia ďalej uviedli, že okrem toho, že Moskva prinútila ľudí v Rusku, aby sa pripojili k armáde, mala ťažkosti s výcvikom.„Videli sme, ako ruské jednotky mali výcvik v Bielorusku, videli sme iné ruské lokalizované sily dotlačené priamo na front bez akéhokoľvek výcviku. Majú skutočný problém s generovaním vycvičenej vojenskej sily,“ podotkli západní predstavitelia.