Strana Smer-SD vyskladala do eurovolieb podľa ministra Kaliňáka silnú kandidátku (video)

10.3.2024 (SITA.sk) - Strana Smer-SD vyskladala do volieb do Európskeho parlamentu silnú kandidátku. Myslí si to minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), uviedol to v relácii televízie Ta3 V politike. Bude podľa neho štandardné, ak sa im podarí udržať výsledok z predošlých eurovolieb.„Naša kandidátka chce reprezentovať Slovensko v Európskej únii, nie naopak," zdôraznil.Predseda poslaneckého klubu hnutia Progresívne Slovensko (PS) Martin Dubéci uviedol, že by pre nich víťazstvom boli štyri mandáty, tak ako mali i v predošlých eurovoľbách. Dubéci tiež zdôraznil, že je dôležité, kto bude Slovensko reprezentovať v EÚ, či to budú ľudia, ktorí budú hájiť záujmy Slovenska.