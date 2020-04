Strana Spolu – občianska demokracia má nového predsedu, Beblavého nahradil Juraj Hipš

Moderná a zelená strana

Organizácia Živica

Neúspech v parlamentných voľbách

25.4.2020 (Webnoviny.sk) - Delegáti sa dnešnom sneme strany Spolu - občianska demokracia zvolili za nového predsedu Juraja Hipša. Nahradil tak Miroslava Beblavého, ktorý sa po neúspešných parlamentných volieb vzdal postu lídra strany.Delegáti volili predsedu z spomedzi dvoch kandidátov - Jurajom Hipšom a Pavlom Mackom. Za podpredsedov strany delegáti snemu zvolili Erika Baláža, Jaroslavu Lukačovičovú a Pavla Macka. Jednou z dôležitých tém strany Spolu budú mladí ľudia a príroda, uviedol na tlačovej besede po sneme nový predseda Juraj Hipš.Hipš chce vybudovať silnú modernú zelenú proeurópsku stranu. Nový predseda poznamenal, že úlohou modernej zelenej strany nie je len ochrana prírody, ale týka sa aj vzdelávania, zdravotníctva a iných oblastí. Pre Hipša jednou z dôležitých tém budú aj mladí ľudia.„Ja som aj počas kampane videl, koľko mladých ľudí je ochotných sa zapájať do politického života. Za mojich mladých čias toto nebolo zvykom,“ dodal. Za najbližších politických partnerov strany považuje hnutie Progresívne Slovensko a stranu Za ľudí. Snem strany bol pôvodne naplánovaný na 14. apríla, no v daný termín sa neuskutočnil z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou koronavírusu. Preložili ho na 25. apríla a konal sa elektronicky.Nový predseda Juraj Hipš je povolaním učiteľ. Založil mimovládnu organizáciu Živica, pod hlavičkou ktorej rozbehol viacero vzdelávacích programov ako Sokratov inštitút či Komenského inštitút.V roku 2019 ukončil pôsobenie ako riaditeľ organizácie Živica a vstúpil do politiky ako hlavný odborník na školstvo strany Spolu – občianska demokracia. Stál aj pri zrode ceny Učiteľ Slovenska.Miroslav Beblavý sa vzdal postu lídra po neúspešných februárových parlamentných voľbách. Strana Spolu v nich kandidovala s hnutím Progresívne Slovensko (PS) ako koalícia, no do Národnej rady SR sa im nepodarilo dostať. Získali 6,96 percenta hlasov voličov, pričom ako koalícia museli prekročiť minimálne sedempercentné kvórum.V súvislosti s výsledkom volieb sa koalícia PS/Spolu obrátila aj na Ústavný súd SR , od ktorého žiada, aby prerátal odovzdané hlasy vo voľbách. Ústavný súd SR 12. marca prijal návrh na začatie konania o ústavnosti a zákonnosti volieb do Národnej rady SR a do 90 dní musí o sťažnosti rozhodnúť.