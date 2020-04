Vládne noviny nebude zastrešovať ministerstvo kultúry, podľa Milanovej ani neexistuje konkrétny projekt

Konkrétny projekt zatiaľ neexistuje

Prioritou bude informovanie verejnosti

25.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vládne noviny nebude zastrešovať ministerstvo kultúry a v súčasnosti ani neexistuje konkrétny projekt, ako by mali vychádzať. Pre agentúru SITA to povedala ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO).Plán vydávať vládne noviny obsahuje programové vyhlásenie vlády Igora Matoviča (OĽaNO). Cieľom podľa ministerky je prostredníctvom nich informovať občanov o tom, čomu sa jednotlivé ministerstvá venujú či koľko financií minuli.Vládne noviny by mali do svojich schránok dostávať domácnosti každý mesiac, kedy to však bude, nevedela ministerka povedať. Ako uviedla, jej rezort nemá túto aktivitu zastrešovať. Nevie tak ani, z čoho by mali byť noviny financované.„Zatiaľ tieto informácie nemám a ani podľa mňa zatiaľ neexistuje konkrétny projekt, ktorý by sa mal realizovať. Je ale pravda, že informatívne vládne noviny sme tlmočili už pred voľbami,” povedala ministerka.Podľa Milanovej prioritou nie je prostredníctvom informačných novín propagovať vládu, ale informovať občanov o tom, čo jednotlivé ministerstvá urobili a aké sú ich ďalšie plány.„Noviny by mali obsahovať aj informácie o prípadných nevydarených projektoch. Prioritou je informovať občanov transparentne a objektívne,“ dodala ministerka.V programovom vyhlásení vlády sa uvádza, že kabinet „zabezpečí pravidelné informovanie občanov SR prostredníctvom doručovania bezplatných informačných novín do domácností, ktoré budú obsahovať odpočet činnosti jednotlivých ministerstiev”.