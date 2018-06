Strana Spolu predstavila program pre vyššie mzdy a nižšie dane

Na archívnej snímke poslanec Miroslav Beblavý. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 29. júna (TASR) - Na Slovensku už podľa mimoparlamentnej strany Spolu odznievajú časy, keď ľudia výrazne benefitovali z veľkých investícií a montážnych hál. Podľa predstaviteľov strany tak bude potrebné zamerať sa na rozhýbanie ekonomiky v regiónoch, nastavenie priaznivého podnikateľského prostredia a prijatie krokov pre zvýšenie miezd pre všetkých obyvateľov Slovenska.uviedol na piatkovej tlačovej konferencii pred Národnou radou (NR) SR šéf Spolu Miroslav Beblavý.Strana preto predstavila svoju programovú kapitolu Dane a podnikateľské prostredie. Program v tejto oblasti zhrnula do troch bodov: vyššie mzdy, nižšie dane a menej byrokracie.dodal Beblavý.Na tejto programovej kapitole pracovala podľa neho približne polroka skupina odborníkov pod vedením expertky strany na túto tému Jaroslavy Lukačovičovej. Verejnosť môže tento návrh pripomienkovať do 15. júla tohto roka.Strana navrhuje napríklad nový model minimálnej mzdy.opísala Lukačovičová.Okrem iného tiež strana navrhuje nulovú daň na investície pre firmy, ktoré sa rozhodnú, že celý svoj zisk investujú naspäť do firmy a nevyplatia si z neho podiely.dodala Lukačovičová.Spolu chce tiež zlepšiť podnikateľské prostredie.doplnila.Tento systém chce strana zmeniť tak, aby sa pri kontrolách a pokutách zo strany Inšpektorátu práce, Slovenskej obchodnej inšpekcie či Úradu verejného zdravotníctva pri menej závažných porušeniach zákona neudeľovala hneď pokuta, ale dalo by sa upozornenie a až následne pri ďalšom porušení by nasledovala pokuta. Týkalo by sa to napríklad porušení, ako sú chyby v predloženej dokumentácii či chýbajúca tabuľka na dverách a podobne.