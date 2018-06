Košická SOŠ automobilová má prvých absolventov duálneho vzdelávania

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 29. júna (TASR) - Na Strednej odbornej škole automobilovej (SOŠA) v Košiciach úspešne ukončilo duálne vzdelávanie prvých 20 absolventov učebných autoopravárenských odborov. Po trojročnom štúdiu v odbore autoopravár - mechanik a autoopravár -karosár si v piatok prevzali vysvedčenia a výučné listy. Slávnostne im ich odovzdal predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka a predseda Cechu predajcov a autoservisov SR Július Hron.Škola sa do systému duálneho vzdelávania zapojila v školskom roku 2015/2016 ako jedna z troch pilotných škôl automobilového priemyslu na Slovensku. Pôvodne sa 25 žiakov prihlásilo do jedného odboru autoopravár - mechanik. Na konci prvého ročníka z nich osem prestúpilo do odboru autoopravár - karosár. V duálnom systéme až do konca ostalo 20 z nich. Takéto vzdelávanie prinieslo žiakom možnosť popri štúdiu pracovať v ôsmich automobilových firmách. Svoje poznatky zo školských lavíc tak mohli uplatniť priamo v praxi.uviedol riaditeľ SOŠA Jozef Eperješi.Študenti získali výučný list po záverečných učňovských skúškach. Tí s najlepším prospechom dostali aj certifikát Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK).konštatoval Trnka.V školskom roku 2016/2017 škola rozšírila duálne vzdelávanie na všetky štyri odbory: autoopravár - mechanik, autoopravár - elektrikár, autoopravár - karosár a autoopravár - lakovník. Aktuálne k ôsmim automobilovým firmám pribudli v rámci duálneho vzdelávania žiakov ďalšie tri. Pre nový školský rok 2018/2019 nábor zo strany firiem ešte stále prebieha, ukončený má byť 31. augusta.Košická SOŠ sa stala pilotnou školou automobilového priemyslu Cechu predajcov a autoservisov SR a zároveň aj Združenia automobilového priemyslu SR v roku 2003, odkedy funguje aj spolupráca so zmluvnými autoservismi s cieľom kvalitnejšieho priblíženia odborného výcviku podmienkam praxe.Slovenský pracovný trh všeobecne trpí nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily a výnimkou nie je ani oblasť autoopravárov. Podľa Hrona môže pomôcť riešiť tento problém práve duálne vzdelávanie.povedal.