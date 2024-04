Strana Volt Slovensko kandiduje do europarlamentu aj s dvomi zástupcami rómskej menšiny na Slovensku

Predstavitelia rómskej menšiny

Kandidát Mikuláš Lakatoš

8.4.2024 (SITA.sk) - Strana Volt Slovensko , ktorá je súčasťou celoeurópskeho hnutia Volt Europa , kandiduje do europarlamentu aj s dvomi zástupcami rómskje menšiny na Slovensku.sa budú o mandáty uchádzať zomiesta kandidátnej listiny.Politický subjekt v tlačovej správe pripomenul, že vo voľbách do Európskeho parlamentu jej prislúcha poradové číslo 24. Rovnako pripomenul, že na Slovensku si občania budú vyberať svojich zástupcov do europarlamentu 8. júna 2024.„Kandidáti strany Volt Slovensko, Mikuláš Lakatoš a Tomáš Matta, ktorí spolu s ďalšími ôsmimi zástupcami zvolenými za kandidátov Volt Slovensko kandidujú v nadchádzajúcich eurovoľbách, sú hrdými predstaviteľmi rómskej menšiny na Slovensku, a túto úlohu chcú dôstojne vykonávať aj na pôde Európskeho parlamentu," približuje Volt Slovensko.Lakatoš uviedol, že spolu s Mattom chcú do EP priniesť zastúpenie pre rómsku menšinu a byť jej silným hlasom.„Volt Slovensko zastupuje každého obyvateľa Slovenska, a práve preto ponúkame svoje služby ako zástupcov jednej z menšín, pretože aj rómska menšina je plnohodnotnou súčasťou slovenskej spoločnosti,“ doplnil Matta. Uviedol tiež, že s Lakatošom sú pripravení reprezentovať všetky menšiny na Slovensku, nielen rómsku.„Sme tu pre všetkých, ktorým sú blízke európske hodnoty a pre ktorých je ukotvenie Slovenska v Európskej únii jasným základom smerovania Slovenska," zdôraznil.Mikuláš Lakatoš, ktorému patrí na kandidátke Voltu číslo štyri, a ktorý je i regionálnym lídrom strany Volt Slovensko, je analytik inkluzívnych politík zdravia a advokát za menšinové a ľudské práva. Pôsobí ako odborný asistent na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave , a tiež na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Vlani mu nadácia Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa, v spolupráci s Európskou komisiou, udelili ocenenie Mladý Európan roku 2023. Tomáš Matta kandiduje zo šiesteho miesta. Pochádza z Košíc, kde vyštudoval politológiu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika.Pôsobí ako učiteľ v rámci sídliska Luník IX. Je tiež aktivistom a športovcom a spoluzakladateľom neziskovej organizácie, ktorá sa usiluje o zlepšovanie života Rómov na Slovensku. V minulosti pôsobil ako člen poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, taktiež je laureátom medzinárodného ocenenia Vojvodu z Edinburghu.