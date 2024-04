Neštandardné úvery aj najmenej transparentná kampaň za posledné roky, TIS kritizuje nejasnosti v Pellegriniho financovaní 

Nákladnejšia kampaň, ako priznával

Zažil to na vlastnej koži

8.4.2024 (SITA.sk) - Slovensko si zvolilo prezidenta s netransparentnou kampaňou. Na výsledok prezidentských volieb tak reagovala nezisková organizácia Transparency International Slovensko TIS ). Dodáva, že víťaz tohtoročných volieb Peter Pellegrini Hlas-SD ) mal dokonca najmenej transparentnú kampaň za posledné roky.Organizácia zároveň za bezprecedentný krok označila, že Pellegrini ani v závere kampane neukázal peniaze potrebné na jej splatenie. Podľa TIS to vnáša ďalšie pochybnosti o „čistote" jej financovania. Tvrdí, že štát zároveň nebol schopný zabrániť zakázaným plateným kampaniam od tretích strán vrátane „podpásových" antikampaní.„Pravidlá kandidátom dovoľujú vkladať finančné prostriedky na transparentný účet len do začiatku moratória. Pellegrini má stále na účte iba 250-tisíc eur od svojej strany Hlas-SD , čo stačí maximálne na pokrytie jeho volebných bilbordov. Podľa našich prepočtov a odhadov viedol víťaz volieb citeľne nákladnejšiu kampaň, ako priznával a je silný predpoklad, že zákonný polmiliónový limit prekročil," napísala TIS na sociálnej sieti.Organizácia zároveň zhodnotila, že kampaň je neštandardne úverovaná, najmä zo strany veľkých bilbordových spoločností, ktoré Pellegrinimu umožnili „zakryť" ozajstné výdavky a taktiež oddialiť ich splatenie. Ministerstvo vnútra pripúšťa možnosť dodatočného prevodu financií na účet v prípade, ak na ňom kandidát nemá dostatok finančných prostriedkov na uhradenie faktúry. TIS sa však pýta, či je takýmto spôsobom možné „obísť" polovicu predvolebnej kampane.„Priestor pre manipulácie a prelomenie limitu ešte väčšmi zvyšuje, že Pellegrini kampaň ukryl v prostredí blízkej mediálnej agentúry, vďaka čomu nevidno jej dodávateľov a nákupné ceny. Doteraz zároveň nepoznáme ani jedného darcu tejto kampane. Dokonca ani samotný Pellegrini nebol ochotný uviesť, či a koľko do kampane investoval z vlastných zdrojov," informuje organizácia.TIS zároveň upozornila, že „podpásovej" kampani musel dva dni pred druhým kolo prezidentských volieb nakoniec čeliť aj sám Pellegrini. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič rozpútal antikampaň počas moratória, keď na ňu Pellegrini ani médiá nemohli reagovať.