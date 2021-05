Strana Za ľudí má o ďalšieho člena menej. Trpezlivosť došla aj Letanovskej

Remišovej vyčíta viac vecí

Nenaplnené predstavy o slušnej vláde

8.5.2021 (Webnoviny.sk) - Andrea Letanovská vystúpila z vládnej strany Za ľudí. Informovala o tom vo svojom profile na sociálnej sieti. Odôvodnila to tým, že predsedníčka strany Veronika Remišová nedokázala uchopiť a rozvíjať odkaz zakladateľa strany Andreja Kisku.V celom jej pôsobení bolo podľa Letanovskej mnoho zaváhaní a neschopnosť zaujať jasný, zrozumiteľný a zásadový postoj, ktorý by reprezentoval postoje väčšiny kľúčových osobností poslaneckého klubu a predsedníctva Za ľudí.Remišovej tiež vyčíta to, ako „vlažne", neskoro a nútene sa zastala ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) po útokoch zo strany opozície či koaličných partnerov. Letanovská to označila za poslednú kvapku v jej pohári.Podľa poslankyne sa nenaplnili predstavy o vláde slušných odborníkov, ktorí si dokážu získať a udržať dôveru svojich voličov aj po voľbách.„Dôvera vo vládu, v politikov a v štátne inštitúcie je najnižšia za veľmi dlhé obdobie. Krajina sa zmieta v pandémii a navyše je ešte konfrontovaná opakovanými konfliktmi vo vnútri koalície. Zmierenie, kultivácia politickej diskusie, reformy a modernizácia krajiny sú v nedohľadne," priblížila.Letanovská doplnila, že strana Za ľudí mala byť silným reprezentantom slušnosti, odbornosti a kultivovanej politiky, čo sa však napokon podľa jej slov nestalo.