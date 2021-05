Súdna rada vypočuje ďalších kandidátov na sudcu Najvyššieho správneho súdu SR

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.5.2021 (Webnoviny.sk) - Súdna rada SR bude v utorok a v stredu 11. a 12. mája od 9:00 vypočúvať ďalších uchádzačov o kandidatúru na sudcu Najvyššieho správneho súdu SR . Na druhom kole výberového konania sa zúčastní 12 kandidátov.Medzi uchádzačmi sú aj šiesti sudcovia správneho kolégia Najvyššieho súdu SR , a to Katarína Benczová, Jana Hatalová, Zuzana Mališová, Monika Valašiková, Elena Berthotyová a Petra Príbelská. Verejné hlasovanie súdnej rady k úspešnosti uchádzačov vo verejnom vypočutí v druhom kole výberového konania sa uskutoční 13. mája o 10:00. Informovala o tom súdna rada na svojej internetovej stránke.Počas prvého dňa vypočutia sa členom Súdnej rady SR predstaví Katarína Benczová, Marta Kamonczová, Karolína Staroňová, Petra Príbelská, Jana Purgatová a Elena Berthotyová. Druhý deň predstúpi pred súdnu radu Jana Hatalová, Zuzana Šabová, Vladimír Janíček, Monika Valašiková, Jana Martinčeková, Zuzana Mališová.V prvom kole výberového konania na sudcov Najvyššieho správneho súdu SR uspeli deviati uchádzači. Celkovo je potrebné na tento súd dosadiť 29 sudcov. Tretie kolo výberového konania vyhlásil predseda súdnej rady Ján Mazák na 16. a 17. júna. Žiadosti môžu uchádzači posielať do 12. mája do 15:00.