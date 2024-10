Strana Za ľudí podáva podnet na Radu pre mediálne služby, kritizujú nevyváženosť a neobjektívnosť politických diskusií

Sila poslaneckého klubu

13.10.2024 (SITA.sk) - Strana Za ľudí , ktorá je súčasťou poslaneckého klubu hnutia Slovensko , Za ľudí a Kresťanská únia , podáva podnet na Radu pre mediálne služby (RpMS).Podnet sa týka podozrenia na porušenie zákona o mediálnych službách, politický subjekt kritizuje aj nevyváženosť a neobjektívnosť politických diskusií.Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová poukázala na to, že klub hnutia Slovensko, Za ľudí a Kresťanská únia je druhým najsilnejším poslaneckým klubom v rámci opozície, no jeho predstavitelia sa zriedkakedy objavujú v politických diskusiách.„Zároveň v diskusných reláciách často a bez oponenta zaznievajú zavádzajúce vyjadrenia predstaviteľov koalície na politikov z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ bez toho, aby sa mohli efektívne brániť a úlohu oponenta neplní ani moderátor diskusie," tvrdí Remišová.Dodáva, že v predmetnom poslaneckom klube sú zastúpení štyria ministri z bývalej vlády a považuje za neprijateľné, že nie sú pozývaní ani do diskusií týkajúcich sa ich portfólia.„Podľa ustanovenia § 25 zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách je vysielateľ povinný zabezpečiť všestrannosť informácií, názorovú pluralitu, objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a programov aktuálnej publicistiky. Vládni predstavitelia sa diskusií s politikmi klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ vyhýbajú, prípadne odmietajú sa diskusie zúčastniť s cieľom vyhnúť sa prezentácii faktov o ich vládnutí," uviedla Remišová.Stav, kedy si vysielateľ nechá vedome zasahovať do obsahu, pričom cieľom je eliminácia reprezentantov riadne zvolených politických subjektov, označila predsedníčka Za ľudí za neakceptovateľný.„Tento zámer potvrdzujú viaceré výroky vládnych predstaviteľov a poslancov koalície, ktorí sa ani netajili úmyslom vytlačiť legitímne zvolené politické subjekty z mediálneho a verejného priestoru, čo je v hrubom rozpore so základnými zásadami demokracie. Tento stav v mediálnom prostredí pretrváva aj napriek našim opakovaným upozorneniam a protestom. Vedomé porušovanie zákona a demokratických pravidiel posúva Slovensko skôr k štátom, kde je demokracia len prázdnou zásterkou pre autoritatívne vládnutie," myslí si poslankyňa.Je tiež toho názoru, že ide o krivenie pravidiel politickej diskusie v demokracii, ostatní politici i médiá, ktoré sa k demokracii hlásia, sa tomu podľa nej len mlčky prizerajú.Predsedníčka Za ľudí to považuje za nebezpečné a vystríha pred obmedzovaním diskusie, čo podľa nej môže v budúcnosti zasiahnuť aj politické subjekty, ktoré v súčasnosti mediálny priestor dostávajú.„Nie je možné, aby si vládni politici vyberali takých oponentov, ktorí sa im hodia, alebo ktorí nemajú dosť informácií o danej oblasti. Ako chcú televízie zabezpečiť objektivitu, keď v priamom prenose nechajú bezbreho klamať politikov vládnej koalície bez oponentúry a bez objektívnych faktov? Takáto situácia sa začína podobať na spôsoby počas komunistickej totality, kde si vládna garnitúra vyberala s kým bude diskutovať a s kým nie. V demokracii sú takéto spôsoby absolútne neprijateľné,” uzavrela Remišová.