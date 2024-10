Urobíme všetko preto, aby sme si úlohu zvoliť predsedu NR SR splnili v čo najkratšom čase, uviedol minister vnútra Šutaj Eštok

13.10.2024 (SITA.sk) - Urobíme všetko preto, aby sme si túto domácu úlohu splnili v čo najkratšom čase. Minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok to uviedol v diskusnej relácii V politike televízie Ta3 v súvislosti s voľbou predsedu Národnej rady (NR) SR Post predsedu parlamentu sa uprázdnil na jar tohto roka, keď bol vtedajší predseda Peter Pellegrini (vtedy predseda strany Hlas-SD) zvolený za prezidenta. Pozícia šéfa parlamentu patrí podľa koaličnej zmluvy Hlasu, no opakovane o ňu prejavil záujem predseda najmenšej koaličnej strany SNS „Budeme apelovať na dodržiavanie dohôd," vyjadril sa Šutaj Eštok. Prisľúbil tiež, že bude apelovať aj na koaličných partnerov, aby nového predsedu parlamentu zvolili čo najskôr.„Budeme tlačiť na to, aby bol predseda parlamentu zvolený do konca roka," dodal. Ich nominantom na túto pozíciu by mal byť Richard Raši , ktorý je v súčasnosti ministrom investícií.