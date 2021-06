Strana Za ľudí sa štiepi, Kolíkovej skupina sa na predsedníctve vzoprela Remišovej

Kolíková chce rokovať s koaličnými partnermi

Má nasledovať ďalšie Predsedníctvo Za ľudí

Remišová navrhovala za kandidáta Šeligu

1.6.2021 (Webnoviny.sk) - Kritici vicepremiérky a predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej v utorok predčasne odišli z rokovania predsedníctva strany a vyjadrili jej tým nedôveru. Médiám to povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková Dôvodom má byť podľa jej slov fakt, že Remišová na poslednú chvíľu zmenila zloženie Predsedníctva Za ľudí, aby v ňom získala väčšinu.„Vnímame to ako spôsob mocenského boja, ktorý je svojvoľný, nepredvídateľný, je v rozpore s demokratickými princípmi či s radami zakladateľa strany Andreja Kisku . Bola to posledná kvapka," priblížila šéfka rezortu spravodlivosti. Nespokojná skupina členov strany chce o vzniknutej situácii rokovať aj s koaličnými partnermi.„Myslím si, že ako ministerka mám mandát rokovať s koaličnými partnermi a minimálne mám podporu siedmich členov nášho poslaneckého klubu," ozrejmila Kolíková. Remišová má podľa Kolíkovej miesto v strane Za ľudí, ale nie v líderskej pozícii. Kritici Remišovej naďalej trvajú na zvolaní mimoriadneho snemu.Z predsedníctva predčasne odišli okrem Kolíkovej aj štátny tajomník rezortu spravodlivosti Michal Luciak , štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Marek Antal a poslanci parlamentu Vladimír Ledecký S rozhodnutím predsedníčky Za ľudí nesúhlasia ani ďalšia dvaja poslanci Národnej rady SR Juraj Šeliga Jana Žitňanská . Podľa Šeligu má teraz nasledovať ďalšie Predsedníctvo Za ľudí. „Je nevyhnutné, aby sa ten mimoriadny snem zvolal a myslím si, že si to uvedomujú všetci. Treba sa čo najskôr vrátiť za rokovací stôl a tento spor vyriešiť," dodala Žitňanská.Remišová médiám ozrejmila, že na rokovanie prišla s návrhom, aby kandidátom predsedníctva bol jeden člen predsedníctva a takto v jednote išla strana na mimoriadny snem. „Veľmi ma mrzí, že druhá strana si tento návrh ani nevypočula a odišla od rokovacieho stola. Ak chceme diskusiu a jednotu v strane, tak od rokovacieho stola sa neodchádza, ale je našou povinnosťou hľadať zmier a kompromis," priblížila predsedníčka Za ľudí.Cestu pre stranu teda vidí v dohode na jednom kandidátovi na funkciu predsedu Za ľudí, aby sa strana ďalej neštiepila a nepolarizovala. Remišová potvrdila, že za kompromisného kandidáta navrhovala Šeligu. „Ja už naozaj neviem, čo som mala pre zmier v strane urobiť iné, ako povedať, že v poriadku, ja nebudem kandidovať, dohodnime sa na nejakom kandidátovi zmieru a vyriešme to civilizovaným spôsobom bez toho, aby sme obťažovali občanov osobnými ambíciami a riešili to cez médiá. Každá strana, ktorá takto začína robiť vojnu, rozhodne skončí, a ja nechcem, aby sa Za ľudí pre vnútorné rozpory rozpadla," zdôraznila Remišová.Na otázku, aký bude ďalší postup, Remišová odpovedala, že ak by nespokojná skupina členov predsedníctva neodišla od rokovacieho stola, pravdepodobne by sa dohodli na dátume konania mimoriadneho snemu.