Predídeme tretej vlne koronavírusu? Odborníci v tom majú jasno

Ak chce krajina predísť tretej vlne nového koronavírusu a opätovnému preťaženiu zdravotníkov a nemocníc, je dôležité, aby bol zaočkovaný čo najväčší počet osôb. Upozornilo na to konzílium odborníkov, ktoré zároveň vydalo sériu odporúčaní, ako podporiť záujem o vakcináciu.



Konzílium odporúča, aby sa očkovanie realizovalo aj v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých. "Lekár je najčastejší a najdôveryhodnejší zdroj informácií o očkovaní. Ak očkovanie odporučí a vykoná ošetrujúci lekár, tak sa občan s najväčšou pravdepodobnosťou zaočkovať dá," uviedlo konzílium. Potrebné je tiež podľa neho prísť s vakcínami za občanmi do obcí a spolu so starostami a všeobecnými lekármi organizovať očkovacie dni.



Podľa konzília by tiež bolo vhodné umožniť objednávanie sa na termín, ktorý vyhovuje očkovanému, a umožniť objednávanie viacerých osôb na jeden termín. "Podporí sa tak organizované hromadné očkovanie osôb z jednej obce alebo z jednej firmy," vysvetlili odborníci. Nevyhnutné je tiež pripraviť a robiť kampaň na regionálnej úrovni, zameranú na lokálne špecifiká, aj v jazyku menšín. Potrebné je však informovať nielen o výhodách očkovania, ale aj odpovedať na často kladené otázky týkajúce sa obavy z nežiaducich účinkov, vyvracať klamlivé informácie odporcov očkovania.

Konzílium odporúča podporovať zamestnávateľov v očkovaní zamestnancov, ktorí po zaočkovaní nebudú pre ochorenie COVID-19 chýbať v práci. "Odporúčame očkovať aj zamestnancov našich firiem, ktorí sú cudzí štátni príslušníci. Zabráni sa tak dovlečeniu nákazy týmito pracovníkmi po dovolenke v ich vlasti," zdôraznili odborníci.



Dôležité je tiež pripraviť očkovanie v ambulanciách všeobecných lekárov pre deti a dorast, aby bolo možné očkovať deti staršie ako 12 rokov. "Budú tak chránené pred nástupom do školy v septembri, deti totiž hrajú významnú úlohu pri šírení vírusu," dodalo konzílium.



ÚHP: Očkovanie je najlepším spôsobom, ako znížiť náklady pandémie



Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je najlepším spôsobom, ako znížiť náklady pandémie. Tvrdí to Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR, uviedol to na sociálne sieti.