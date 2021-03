Strana Za ľudí trvá na odchode Matoviča z funkcie, ale v budúcej vláde následne môže ostať (video)

Demisiu možno podá aj Remišová

Strana Za ľudí trvá na odchode Matoviča

23.3.2021 (Webnoviny.sk) - Mária Kolíková Za ľudí ) podáva demisiu na funkciu ministerky spravodlivosti. Na utorňajšej tlačovej konferencii to povedala vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová s tým, že je to Kolíkovej osobné rozhodnutie a nie rozhodnutie strany.Remišová je aj naďalej za fungovanie štvorkoalície. Ak však koaliční partneri nebudú schopní nájsť kompromis a koaličnú krízu vyriešiť do pondelka 29. marca, oznámi aj ona svoju demisiu.V prípade, že sa koaličná kríza nevyrieši do uvedeného dátumu, je pripravený odstúpiť z funkcie podpredsedu parlamentu aj Juraj Šeliga (Za ľudí). „Keď podám aj ja demisiu, tak strana Za ľudí odchádza nielen z vlády, ale aj z koalície," priblížila Remišová.Zopakovala, že v strane naďalej trvajú na odchode Igora Matoviča OĽaNO ) z funkcie predsedu vlády, nemajú však požiadavku na to, aby následne neostal vo vláde ako jej člen.Kolíková na tlačovej konferencii ozrejmila, že kľúčový moment tohto jej rozhodnutia bolo vyslovenie požiadavky zo strany premiéra, že aj jej demisiou sa môže upokojiť situácia v koalícii.Naďalej totiž verí, že táto štvorkoalícia môže byť vládou zmeny, a preto je pripravená sa na ministerstvo spravodlivosti vrátiť po rekonštrukcii vlády. V tom má podľa slov predsedníčky poslaneckého klubu Za ľudí Jany Žitňanskej aj podporu strany.