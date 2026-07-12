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12. júla 2026

Stranícke nominácie Smeru neuškodia. Takto to funguje 30 rokov a ľudia to dobre vedia, tvrdí Blaha – VIDEO


Tagy: europoslanec Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Mimovládne organizácie Predseda hnutia Progresívne Slovensko Premiér Slovenskej republiky stranícke nominácie

Zároveň odmietol porovnávanie straníckych nominácií s prípadom Šimečkovej matky. Tvrdí, že ide o dve odlišné veci. Kauza straníckych nominácií v štátnych podnikoch



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eurosposlanec lubos blaha pocas rozhovoru pre sita 676x507 12.7.2026 (SITA.sk) - Zároveň odmietol porovnávanie straníckych nominácií s prípadom Šimečkovej matky. Tvrdí, že ide o dve odlišné veci.


Kauza straníckych nominácií v štátnych podnikoch Smeru podľa europoslanca Ľuboša Blahu strane neuškodí. Tvrdí, že ide o umelo vytvorenú tému, ktorou sa opozičné Progresívne Slovensko (PS) snaží prekryť kauzu financovania mimovládnych organizácií spájaných s rodinou predsedu PS Michala Šimečku.

„Nemyslím si, že nám to môže uškodiť. Ľudia nie sú padnutí na hlavu. Ľudia dobre vedia, že takto to tu funguje 30 rokov. 30 rokov nikomu nevadilo, že tu fungujú nejaké stranícke nominácie,“ povedal Blaha v rozhovore pre SITA.

Podľa neho takto obsadzovali funkcie všetky vlády. Europoslanec za Smer pokladá za prirodzené, že vládne strany obsadzujú vedúce pozície ľuďmi, ktorým dôverujú.

Porovnávanie straníckych nominácií


„Smer zamestnáva ľudí, ktorí sú zo strany. Áno, sú tam aj rodinní príslušníci strany, ktorí si vytvorili kariéru, napríklad pán Richter mladší je okresný predseda v Nitre. Nemôže byť, lebo je príbuzný?“ vyhlásil Blaha. Zároveň odmietol porovnávanie straníckych nominácií s prípadom Šimečkovej matky. Tvrdí, že ide o dve odlišné veci.

„Na jednej strane máte podvody Šimečkovej matky, na druhej strane úplne bežné stranícke nominácie, ktoré robila ľavá aj pravá vláda. To sa nedá porovnávať. Len preto, že Smer otvoril kauzu Šimečka, sa teraz rieši niečo, čo bolo na Slovensku štandardom celé desaťročia,“ uviedol.



Synovia poslancov Smeru


Na stranícke nominácie Smeru upozornila nedávno opozícia. Poukázala na to, že syn predsedu poslaneckého klubu Smeru Jána Richtera Juraj Richter zarába v predstavenstve štátnej spoločnosti Transpetrol 15-tisíc eur mesačne a syn premiéra Michal Fico zarobil cez stranícku Agentúru Smer vyše 100-tisíc eur za dva roky.



Robert Fico sa na tlačovej besede nominácií verejne zastal a povedal, že v tom nevidí žiadny problém. Podľa opozície tým odhalil, ako v skutočnosti fungujú „výberové konania“, ani sa nepokúšal vysvetliť rodinkárstvo, ale naopak, ospravedlňoval ľudí, ktorí profitujú zo systému, ktorý si Smer roky buduje. Z jeho vyjadrení podľa opozičných strán vyplynulo, že rozhodujúce nie je výberové konanie, ale to, či je niekto niekoho príbuzný alebo stranícky nominant.

>>> Celý rozhovor s Ľubošom Blahom



Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita




Zdroj: SITA.sk - Stranícke nominácie Smeru neuškodia. Takto to funguje 30 rokov a ľudia to dobre vedia, tvrdí Blaha – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: europoslanec Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Mimovládne organizácie Predseda hnutia Progresívne Slovensko Premiér Slovenskej republiky stranícke nominácie
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