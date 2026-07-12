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12. júla 2026

Blanár odcestuje do sídla OSN v Spojených štátoch, oficiálne predstaví kandidatúru Slovenska do Bezpečnostnej rady


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny tajomník OSN Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zahraničná pracovná cesta

Šéf slovenskej diplomacie rovnako vystúpi na sérii multilaterálnych podujatí a absolvuje bilaterálne rokovania s predstaviteľmi Organizácie Spojených národov a členských krajín zoskupenia.



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blanar panama 2 676x451 12.7.2026 (SITA.sk) - Šéf slovenskej diplomacie rovnako vystúpi na sérii multilaterálnych podujatí a absolvuje bilaterálne rokovania s predstaviteľmi Organizácie Spojených národov a členských krajín zoskupenia.


Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár absolvuje od 12. do 16. júla pracovnú cestu do Spojených štátov amerických. V sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku oficiálne predstaví kandidatúru Slovenskej republiky na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na obdobie rokov 2028 – 2029.

Šéf slovenskej diplomacie rovnako vystúpi na sérii multilaterálnych podujatí a absolvuje bilaterálne rokovania s predstaviteľmi Organizácie Spojených národov a členských krajín zoskupenia.

Kandidatúra do Bezpečnostnej rady OSN


„Slovensko chce byť aktívnym a dôveryhodným partnerom pri hľadaní riešení globálnych výziev. Naša kandidatúra do Bezpečnostnej rady OSN je prirodzeným pokračovaním dlhodobého angažovania sa v prospech medzinárodného práva, mieru a efektívneho multilateralizmu. Som preto rád, že práve v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku budeme môcť predstaviť naše priority, víziu pôsobenia Slovenska v Bezpečnostnej rade a viesť dialóg s partnermi z celého sveta,“ uviedol minister Blanár.

Jedným z hlavných bodov programu pracovnej cesty šéfa zahraničných vecí SR bude oficiálne otvorenie kampane Slovenskej republiky ku kandidatúre na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 – 2029.

Bezpečnostné výzvy a reforma OSN


Šéf slovenskej diplomacie absolvuje tiež rokovanie s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom a so zvoleným predsedom 81. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN Khalilurom Rahmanom.

Témami rokovaní budú aktuálne globálne bezpečnostné výzvy, reforma Organizácie Spojených národov, posilňovanie efektívneho multilateralizmu a slovenská kandidatúra.


Zdroj: SITA.sk - Blanár odcestuje do sídla OSN v Spojených štátoch, oficiálne predstaví kandidatúru Slovenska do Bezpečnostnej rady © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny tajomník OSN Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zahraničná pracovná cesta
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