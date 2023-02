Stránka Hoaxy a podvody Polícia SR je dlhodobo najsledovanejšou na Slovensku, dominantným zdrojom neprávd je Meta

Dopady a výsledky dezinformácií

V období rokov 2020 – 2022 zažilo Slovensko podľa Bárdyovej prvú vážnu bezpečnostnú hrozbu v podobe šírených dezinformácií súvisiacich s pandémiou koronavírusu. Po prvýkrát v histórii SR mali dezinformácie významný vplyv na úmrtie občanov krajiny.

Štart hybridnej vojny

Domovom hoaxov bol Facebook

Vplyv na bezpečnosť

10.2.2023 (SITA.sk) - Informačná stránka Hoaxy a podvody – Polícia SR je dlhodobo najsledovanejšou v rámci Slovenska. Stala sa ňou vďaka počtu jej sledovateľov a ďalším štatistickým ukazovateľom.Stránka Hoaxy a podvody Polícia SR, ktorá je zameraná na boj proti dezinformáciám, je pravidelne oceňovaná domácimi či zahraničnými partnerskými zložkami, ale aj v rámci odborných ankiet a súťaží.Vo výročnej správe o dezinformáciách v SR za rok 2021 policajný zbor po prvýkrát detailne analyzoval vývoj dezinformácií a manipulácií, uvádzal konkrétne príklady a pridal očakávania a odporúčania do budúcnosti.Jedno z nich sa týkalo všetkých oblastí ohľadom vzťahov Ruskej federácie a Ukrajiny v následnosti možného vojenského konfliktu. Už koncom roka 2021 Odbor komunikácie a prevencie varoval pred „devastačnými dezinformáciami, ktoré môžu mať následky na celý región strednej Európy“.Po začiatku vojny medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou sa začala nielen v priestore stredoeurópskeho regiónu odohrávať hybridná vojna – pomyselná vojna vo virtuálnom prostredí. Slovenský internet začal byť podľa Bárdyovej zaplavovaný dezinformáciami, manipuláciami, informačnými operáciami či len informáciami v takej miere, ako nikdy predtým.„V prípade pandemických dezinformácií nastávali úmrtia jednotlivcov, avšak v prípade hybridnej vojny sa do ohrozenia dostala bezpečnosť všetkých obyvateľov SR a budúcnosť demokratického zriadenia krajiny,“ uvádza sa v správe.Dominantným zdrojom dezinformácií pre slovenský trh bola podľa polície v roku 2022 sociálna sieť Facebook spoločnosti Meta. Zvýšený nárast počtu sledovateľov zaznamenali niektoré publikačné kanály na sociálnej sieti Telegram, avšak ani zďaleka sa počtom sledovateľov, zásahom obsahu a interakciou nepribližovali k číslam na Facebooku.Na Instagrame polícia monitorovala ojedinelé, neorganizované prejavy, ktoré nepriťahovali pozornosť širšej časti obyvateľstva. Trendom medzi dezinformačnou scénou už dlhodobo bola otvorená nenávisť proti čomukoľvek spätému so Spojenými štátmi americkými.Najexpresívnejšie dezinformácie hovorili o plánovanej invázii amerických vojsk na Slovensko, o dovoze jadrových zbraní či o obsadení vojenských základní. Popri dezinformáciách sa vo virtuálnom prostredí začali objavovať aj vyhrážky voči konkrétnym osobám, ktoré sa k istej skupine občanov preniesli aj do reálneho sveta.O dezinformačných aktivitách v reálnom svete polícia nezaznamenala výrazný nárast počtu verejných podujatí na podporu Ruskej federácie, čo bolo v ostrom kontraste s pôsobením prokremeľskej propagandy na sociálnych sieťach a aktivitou niektorých slovenských entít.Práve naopak, uskutočnilo sa niekoľko verejných podujatí na podporu Ukrajiny, aj zo strany osôb ruskej národnosti žijúcich na Slovensku. Aktívne účasti politicky exponovaných osôb v dezinformačno-manipulačných procesoch však predstavovali bezpečnostnú hrozbu a výrazne sa podieľali na falošnom ovplyvňovaní zraniteľnej časti obyvateľstva, ktorá uvedené zdroje považovala z hľadiska ich spoločenského postavenia za prirodzene hodnoverné.Najväčšou hrozbou pre bezpečnosť občanov SR a demokraciu budú podľa polície v roku 2023 predstavovať vplyvné, vysoko sledované záujmové skupiny a jedinci vrátane politicky exponovaných osôb.„Táto skupina autorít bude získaný rešpekt z istej časti verejnosti zneužívať na šírenie manipulácií, vyvolávanie chaosu a presadzovania vlastných záujmov,“ uvádza v závere polícia, ktorá ešte dodáva, že na základe verejne dostupných vyjadrení niektorých politicky exponovaných osôb je možné sa domnievať, že v prípade nárastu ich vplyvu v rámci štátnych orgánov SR dôjde k zániku, respektíve maximálnemu utlmeniu činnosti bezpečnostných orgánov v oblasti boja proti dezinformáciám.