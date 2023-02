Lukáš Adamec vydal singel Tam sme, je prvým z pripravovaného albumu

Nová pieseň, nové spolupráce, nový zvuk

10.2.2023 (SITA.sk) - Svetlo sveta uzrel z dielne speváka Lukáša Adamca videoklip k piesni Tam sme. Pesnička, vyzdvihujúca partnerský vzťah, je pilotným singlom z chystaného nosiča, ktorý spevák plánuje vydať v lete tohto roku.Novinku po hudobnej stránke zložil Lukášov dvorný gitarista Viktor Špak, text má na svedomí samotný Adamec.„Pieseň vznikla minulý rok, nápad a hudobnú linku priniesol Viktor aj s pár ďalšími skladbami, ktoré budú fanúšikovia môcť počuť na novom albume už v blízkej budúcnosti. Mne sa už dlhšie vynáral text, ktorý začína slovom pamätáš. Stačilo domyslieť tému a zrodila sa – Tam sme," priblížil spevák vznik novej pesničkySkladba Tam sme sa nahrávala v bratislavskom štúdiu Pulp .„Nahrával som ju ja s Viktorom a produkčne nám ju dal dokopy Maťo Turcer zo štúdia Pulp, ktorý má na svojom konte produkčne už viacero známych hitov slovenských interpretov,“ opísal Luky novú spoluprácu.Okrem zmeny nahrávacieho štúdia zmenil Lukáš pilotným singlom i zvuk svojej produkcie, napriek tomu, že svojimi predošlými nosičmi žal veľké úspechy.Čo ho k tomu teda viedlo? „Najskôr asi zvedavosť a túžba niekam sa posunúť. Sound zodpovedá aktuálnej dobe a trendom a ja som nechcel ostať na jednom mieste. Myslím si, že to bolo výborne rozhodnutie. Pieseň a aj ďalšie, ktoré sú nachystané, sa mi veľmi páčia,“ ozrejmil spevák veľký posun v kariére.Tam sme predstavil Lukáš verejnosti prostredníctvom videoklipu, spevák i tentokrát stavil na overenú kartu. „Opäť som spolupracoval s Michalom Nemtudom, ktorý už dlhé roky, okrem svojej hereckej kariéry, svieti aj na poli režírovania a tvorby videoklipov a mnohých ďalších známych audiovizuálnych počinov. Robím s ním už štvrtý klip za sebou a plánujem v tom pokračovať. Páči sa mi jeho postup práce a profesionalita, ktorá je na Slovensku veľmi vzácna až raritná," nešetrí chválou na šikovného režiséra.Video sa natáčalo v Starej tržnici v Bratislave, a to neuveriteľných 12 hodín. „V tomto videoklipe si po mojom boku zahrala Rebeka Karlíková a som rád, že túto výzvu prijala a chopila sa jej s veľkou profesionalitou. Dodala piesni jemnosť a krásu, ktorá len podtrhla a vystihla atmosféru, ktorú som chcel mať zachytenú," naráža na hlavné posolstvo piesne, ktoré videoklip podčiarkuje.„Skladbou a textom som chcel zvýrazniť vzácnosť vzťahu. Dôležitosť poznania milovanej osoby a silu tohto puta a lásky, ktorou sa milenci, partneri, manželia pretĺkajú nástrahami času. Je oslavou lásky a partnerstva, v ktorom existuje porozumenie a absolútne poznanie toho druhého. Je taktiež otáčaním sa a obzeraním, čo všetko sa už prekonalo a ako sa nevinne a bez vedomia toho, čo bude, čo partnerov čaká, začínalo,“ vysvetľuje spevák.Adamec rozhodne nelení a popri koncertovaní usilovne zarezáva v hudobnom štúdiu a pripravuje nový album.„Ako som už spomínal, hudobne je v novom šate a hoci je to možno v niečích očiach risk alebo veľký skok, ja to vnímam ako nevyhnutný posun a radosť z hudby v inom podaní. Spolupráce mám už v hlave rozpracované a uvidíme, kto a ako bude vo finálnej verzii piesne pôsobiť. Ak by vyšli všetky moje túžby a plány, mohol by byť celkom pestrým aj po stránke hudobných hostí," dodáva.Populárny spevák má aktuálne rozpracovanú produkciu videoklipu k ďalšej skladbe, ktorá je už nachystaná na svoje predstavenie verejnosti. „Myslím si, že ďalšia pieseň ponúkne ešte hlbší pohľad do toho, ako bude celkový album vo finále vyzerať a znieť."Zároveň avizuje, že pri príležitosti vydania albumu by tento rok rád so svojou družinou absolvoval turné. „Dátumy a miesta k turné zverejníme čoskoro, medzitým fanúšikov rád uvidím na koncertoch. Všetky informácie o našich hraniach sú priebežne zverejňované na mojich sociálnych sieťach,“ odkazuje Lukáš Adamec na záver.