Stranu Jednotné Rusko povedú do volieb Šojgu s Lavrovom, Medvedev je pre stranu záťaž

19.6.2021 (Webnoviny.sk) - Stranu Jednotné Rusko do jesenných parlamentných volieb povedú minister obrany Sergej Šojgu a minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Oznámil to v sobotu prezident Vladimir Putin . Na zozname piatich hlavných kandidátov chýba predseda strany Dmitrij Medvedev . Bývalý prezident vlani odstúpil z postu predsedu vlády a stiahol sa na menej viditeľný post podpredsedu národnej bezpečnostnej rady.Šojgu a Lavrov patria V Rusku medzi najobľúbenejších politikov a strane, ktorá čelí klesajúcej podpore by mohli priniesť viac voličov. Medvedev pre stranu naopak znamená záťaž. Z funkcie premiéra odišiel potom, čo ho Putin kritizoval za nedostatočné úsilie v boji s hospodárskou krízou. V aktuálnom prieskume Jednotné Rusko podporilo 42 percent voličov. Voľby do Štátnej dumy sú v Rusku naplánované na 19. septembra.