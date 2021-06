Kraje sú podľa Viskupiča brzdené, rýchlejšiemu rozvoju môže pomôcť viaczdrojové financovanie

Kraje sú podfinancované

Inšpirácia zo zahraničia

19.6.2021 (Webnoviny.sk) - Brzdenie rozvoja samosprávnych krajov by mohlo vyriešiť ich financovanie z viacerých zdrojov. Predseda Združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslalo komunikačné oddelenie združenia.Podľa Viskupiča je súčasný rozvoj krajov brzdený tým, že sú financované iba z jediného zdroja, ktorým sú dane z príjmov fyzických osôb. Župani preto vítajú výsledky prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska v spolupráci s I nštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Tá ukázala, že takmer 80 percent podnikateľov súhlasí s tým, že samosprávy by od štátu mali dostávať viac peňazí aj kompetencií.„Vidíme viacero prienikov medzi pohľadmi podnikateľov a návrhmi SK 8 v oblasti reformy verejnej správy. Súhlasíme, že decentralizácia verejnej správy je cestou k väčšej ekonomickej prosperite samospráv, teda aj štátu. Dlhodobo poukazujeme na podfinancovanosť krajov, ako aj na potrebu zvýšenia ich fiškálnej autonómie,“ povedal Viskupič.Predseda SK8 vidí možnosť zvýšenia objemu peňazí pre kraje napríklad v podiele krajov na výbere viacerých centrálne vyberaných daní alebo podiele na celkovom daňovom výbere. K zváženiu takéhoto modelu financovania sa aj z podnetu SK8 vláda zaviazala vo svojom programovom vyhlásení. Alternatívou je napríklad aj určenie dane, ktorej výšku by mohli kraje stanovovať.Vo svojom návrhu reformy verejnej správy SK8 čerpá zo skúseností krajín s podobnými podmienkami a históriou, ako má Slovensko. Za inšpiratívny považuje spojený model zavedený v Českej republike, kde úlohy zrušených okresných úradov vykonáva obecná a regionálna samospráva.