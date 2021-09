Stranu Za ľudí podľa Marcinkovej uniesli, Remišová jej dala najužitočnejšiu lekciu v politike

Najužitočnejšia lekcia

Nechce oslabiť koalíciu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.9.2021 (Webnoviny.sk) - Koaličná poslankyňa Vladimíra Marcinková vystupuje zo strany Za ľudí . Ako uviedla vo svojom profile na sociálnej sieti, stranu „uniesli ľudia, ktorých hodnoty sa od tých, na ktorých sme stranu zakladali, veľmi líšia".„Dnes, po niekoľkých mesiacoch úsilia o záchranu tejto strany a ďalšieho jej vývoja, tento boj vzdávam. S Andrejom Kiskom a ďalšími troma priateľmi som ju zakladala. Vložila do nej svoje politické ideály, mladícke úspory a aj fyzické sily, keď som s dcérkou pod srdcom, strávila osem týždňov v dodávke na cestách po Slovensku, aby som druhých presvedčila o svojich snahách. S nadšením som spoznávala ľudí, ktorí sa k nám pridávali. Veronika Remišová patrila medzi nich," odôvodnila svoje rozhodnutie Marcinková.S menom Veroniky Remišovej sa jej v súčasnosti podľa jej slov spája najužitočnejšia lekcia, akú zatiaľ v politike dostala, a to nedávať záruky za druhých, iba sám za seba.Marcinková sa poďakovala všetkým, ktorí nezištne pomáhali strane Za ľudí, venovali jej svoj čas, meno, expertízu a politické sympatie vo voľbách.„Spojili nás spoločné hodnoty a ciele, s tými sa nelúčim. Moja práca mi dáva veľký zmysel a snažím sa ju robiť tak, aby dávala zmysel aj Slovensku. Preto všetky ďalšie kroky budú v súlade s tým, čo považujem za zodpovedné a správne. Neoslabiť koalíciu a podporovať uzdravenie spravodlivosti na Slovensku vo všetkých sférach," dodala koaličná poslankyňa.V stredu od 9:00 je spoločná tlačová konferencia ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) a ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). Očakáva sa, že na nej Kolíkovej nespokojné krídlo v strane Za ľudí oznámi svoj vstup do strany Sloboda a Solidarita (SaS).