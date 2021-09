Udrží sa Orbán v kresle premiéra? Maďarská opozícia spája sily a chce presadiť nového kandidáta

Obrovský míľnik

Komplexná spolupráca

8.9.2021 (Webnoviny.sk) - Šesť opozičných strán v Maďarsku spája sily v historickom pokuse poraziť premiéra Viktora Orbána. Informuje o tom spravodajský portál Euronews.com, podľa ktorého sa strany plánujú zjednotiť v podpore jedného kandidáta, aby v budúcoročných parlamentných voľbách vyzval Orbána.Orbán, ktorý vedie stranu Fidesz, je premiérom od roku 2010 a vyhral troje po sebe nasledujúce voľby.Opozičné strany usporiadajú tento mesiac primárky, v rámci ktorých chcú vybrať kandidáta. Druhé kolo by sa malo uskutočniť začiatkom októbra a víťaza následne všetky strany podporia vo voľbách v roku 2022.„Je to obrovský míľnik. V Maďarsku sa doteraz nič také nestalo,“ skonštatoval v rozhovore pre Euronews expert na maďarské voľby Róbert László z inštitútu Political Capital.„Volebný systém strany Fidesz poznáme od roku 2011, no opozičné strany sa pred voľbami v rokoch 2014 alebo 2018 ani len nepribližovali tomuto druhu komplexnej spolupráce. Primárky sú súčasťou tejto novej spolupráce medzi stranami,“ vysvetlil s tým, že je to pre Fidesz jednoznačne nebezpečný vývoj.Doterajšou snahou strany totiž podľa neho bolo rozdeliť opozíciu v nádeji, že nedokáže spolupracovať.