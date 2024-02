Strata eurofondov je pre Slovensko realistický scenár, europarlament je znepokojený promafiánskym balíčkom

V hre sú miliardy

Európska komisia neváha zasiahnuť

22.2.2024 (SITA.sk) - Strata eurofondov pre Slovensko nie je pre politiku predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ) abstraktná hrozba, ale realistický scenár. Konštatuje to poslanec Európskeho parlamentu PS ). Europarlament je podľa neho aj naďalej znepokojený „promafiánskym balíkom" Ficovej vlády.Potom, čo koalícia nerešpektovala výzvu takmer 500 europoslancov v spoločnom uznesení, ako aj opakované žiadosti Európskej komisie zastaviť schvaľovanie mafiánskeho balíka v zrýchlenom legislatívnom konaní, EP podľa Wiezika požiadal komisiu o vysvetlenie jej ďalšieho postupu voči Slovensku.„Slovensko má z kohéznych fondov vyčlenených 12 a pol miliardy eur na roky 2021 až 2027. Ďalších niekoľko miliárd eur má postupne čerpať z plánu obnovy. Toto všetko je v hre pre Ficov promafiánsky balík, ktorý pretlačil cez skrátené legislatívne konanie napriek výhradám Európskej komisie," vyhlásil Wiezik.O reálnej možnosti straty eurofondov podľa neho svedčí nielen ostrá korešpondencia EK Slovensku, ale aj pozastavená štvrtá platba z plánu obnovy.Zástupcovia EK vo štvrtok podľa Wiezika informovali europoslancov vo Výbore pre kontrolu rozpočtu o tom, v akom rozsahu môže byť novela Trestného zákona v rozpore s európskym právom a so záväzkami z plánu obnovy.„No najmä, do akej miery môže ochromiť miliardy eur pre slovenské školy, nemocnice či cesty. Pripomenuli, že ak zistené rozpory novely s európskym právom budú pretrvávať, Európska komisia nebude váhať voči Slovensku zasiahnuť," upozornil europoslanec.Dodal, že EK môže použiť Mechanizmus podmienenosti eurofondov právnym štátom, ktorým už Maďarsku zastavila vyše 30 miliárd eur, alebo Slovensko zažalovať na Súdnom dvore EÚ , na konci čoho sú rovnako výrazné finančné postihy.„Ak premiér Fico s ministrom spravodlivosti Suskom tvrdia, že svoj promafiánsky balík mali s Bruselom odkonzultovaný, tak aj podľa štvrtkových vyjadrení generálnych riaditeľov z Európskej komisie evidentne nehovoria pravdu. Komisia zopakovala, že Slovensko ešte aj v deň hlasovania o novele Trestného zákona žiadala novelu stiahnuť z parlamentu," dodal Wiezik.