Poľsko začleňuje hraničné priechody s Ukrajinou na zoznam kritickej infraštruktúry, zabezpečí prepravu pomoci

Osud Ukrajiny visí na vlásku

Protiukrajinské heslá a transparenty

22.2.2024 (SITA.sk) - Poľsko začleňuje hraničné priechody s Ukrajinou na zoznam kritickej infraštruktúry, aby zabezpečilo prepravu vojenskej a humanitárnej pomoci na ukrajinské územie bez akéhokoľvek zdržiavania. Oznámil to vo štvrtok poľský premiér Donald Tusk Predseda poľskej vlády to povedal po protestoch poľských farmárov, ktoré sprevádzala blokáda hraníc a vysypanie ukrajinského obilia z nákladných vlakov na poľskom hraničnom priechode.„Osud Ukrajiny visí na vlásku a nemusím nikoho presviedčať, že to znamená, že na vlásku visí aj náš osud,“ povedal Tusk. Zároveň oznámil, že hraničné priechody a úseky ciest a železničných tratí budú teraz pridané do zoznamu kritickej infraštruktúry, aby sa zabezpečila „stopercentná záruka, že vojenská a humanitárna pomoc sa dostane na ukrajinskú stranu bez akéhokoľvek meškania".Poľské ministerstvo zahraničných vecí v stredu uviedlo, že ho znepokojili protiukrajinské heslá a transparenty vychvaľujúce ruského vodcu Vladimira Putina počas nedávnych farmárskych protestov.Na jednom traktore na tohtotýždňovom proteste v Sliezsku na juhu Poľska sa objavila sovietska vlajka a transparent s nápisom: „Putin, urob poriadok s Ukrajinou, Bruselom a našimi vládcami".„Akýkoľvek takýto útok vo verejnom priestore alebo podpora Putinovho naratívu sú vlastizradou a dúfam, že demonštranti aj všetky služby z toho vyvodia správne dôsledky," povedal Tusk. „V žiadnom prípade to nebudeme tolerovať," dodal.