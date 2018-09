Strata RegioJetu sa vlani takmer strojnásobila na 35,8 mil. Kč

Autobus spoločnosti Regiojet na archívnej snímke. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 11. septembra (TASR) - Český autobusový a vlakový prepravca RegioJet podnikateľa Radima Jančuru vlani takmer strojnásobil stratu na 35,8 milióna Kč (1,4 milióna eur). Počet cestujúcich sa v roku 2017, naopak, zvýšil o štvrtinu na 4,67 milióna. Tržby stúpli na 1,1 miliardy Kč, uviedol podľa mediálnych správ RegioJet.Dôvodom strát sú investície do nových liniek medzi Prahou, Brnom a Viedňou rovnako ako do nákupu vagónov. RegioJet v decembri 2017 zaviedol denne štyri spojenia z Prahy cez Brno do Viedne.Počet zamestnancov RegioJetu, ktorý vznikol v roku 2009, vlani vzrástol o 100 na 500.(1 EUR = 25,646 CZK)