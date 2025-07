Strata samostatnosti ukrajinských protikorupčných úradov podľa Európy brzdí cestu Kyjeva do EÚ

23.7.2025 (SITA.sk) - Nemecko v stredu vyhlásilo, že rozhodnutie ukrajinských zákonodarcov o zrušení nezávislosti dvoch protikorupčných úradov „brzdí cestu Ukrajiny do EÚ“. „Očakávam, že Ukrajina bude s odhodlaním pokračovať vo svojom boji proti korupcii,“ uviedol nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v príspevku na sieti X. Európska únia označila rozhodnutie ukrajinských poslancov za „vážny krok späť". Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová vyhlásila, že inštitúcie bojujúce proti korupcii sú „pre cestu Ukrajiny do EÚ nevyhnutné“.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok podpísal zákon, ktorým sa ruší autonómia dvoch protikorupčných úradov. Tento návrh vyvolal v Kyjeve protest stoviek demonštrantov a znepokojenie medzi medzinárodnými podporovateľmi krajiny. Kritici tvrdia, že legislatíva upevňuje moc v Zelenského rukách a umožní vláde zasahovať do významných prípadov korupcie.Návrh zákona presúva Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) a Špecializovanú protikorupčnú prokuratúru (SAPO) pod priamu právomoc generálneho prokurátora, ktorého vymenúva prezident. V prejave v stredu ráno Zelenskyj povedal, že NABU a SAPO budú „fungovať“ bez ohľadu na zmeny a dodal, že ukrajinská protikorupčná infraštruktúra musí byť zbavená „ruských vplyvov“.