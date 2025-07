Paradise Open Air 2025: Príbeh pokračuje

AFROJACK, DIMENSION, WILL SPARKS: Lineup plný svetových mien

23.7.2025 (SITA.sk) - Už 25. júla sa Martin stane dejiskom najväčšieho elektronického festivalu na Slovensku, ktorý spája elektronickú hudbu s výrazným scénickým dizajnom, príbehom a nezameniteľnou audiovizuálnou atmosférou.Festival Paradise Open Air sa po úspešných ročníkoch vracia s ambíciou vytvoriť jednu z najvýraznejších hudobných udalostí tohto leta. V dňoch 25. a 26. júla 2025 sa areál Sunny Martin opäť premení na pulzujúcu arénu súčasnej elektronickej hudby, technológií, scénografie a zážitkovej dramaturgie. Tento ročník ponúkne viac než 70 domácich a svetových umelcov, niekoľko unikátnych stageov, špičkové vizuálne prvky a celoročný koncept vystavaný na originálnom príbehu.Najväčším menom tohtoročného programu je holandský DJ a producent AFROJACK, známy z festivalov ako Tomorrowland či Ultra. Po jeho boku sa predstaví aj DIMENSION, jedna z najväčších postáv drum and bass scény, ktorý na Slovensko prináša svoju energickú show v open-air prevedení, tentokrát v jedinečnej industriálnej kulise festivalu Paradise.Austrálsky DJ WILL SPARKS sa do Martina premiérovo predstaví s energickým big room / hard bounce setom. Zo slovenských mien nechýba Nifra, medzinárodne uznávaná trance DJ-ka s vystúpeniami po celom svete, a line-up dopĺňajú aj Hybrid Minds či viac ako 70 domácich a českých DJ-ov naprieč žánrami.Paradise Open Air každoročne pracuje s vlastným festivalovým príbehom, ktorý pretvára dramaturgiu, dizajn pódia aj audiovizuálny jazyk celého podujatia. Scénografia hlavného pódia je vyvíjaná na mieru a v roku 2025 ponúkne vrstvenú konštrukciu s dynamickou architektúrou a špičkovou svetelnou technikou. Kľúčovým momentom bude opäť otvárací ceremoniál, veľkolepá opening show, ktorá kombinuje hudbu, svetlo, emóciu a živé performance. "Chceme, aby sa ľudia na Slovensku mohli zúčastniť festivalu, ktorý nesie jednotnú umeleckú víziu. Niečo, čo je v zahraničí bežné, no u nás stále výnimočné. Každý ročník je iný, tematicky, vizuálne aj hudobne," vysvetľujú organizátori.Hlavné pódium bude aj tento rok navrhnuté na mieru – žiadne recyklovanie konštrukcií či hotových šablón. Pódium vzniká v súlade s aktuálnym príbehom festivalu a vďaka podpore hlavného partnera TIPOS môže festival priniesť unikátne pódiové riešenia a veľkolepú audiovizuálnu show, porovnateľnú s najväčšími festivalmi v zahraničí. "Veľmi emotívnym momentom je pre nás zmieňovaná opening show. Symbolizuje koniec dlhých mesiacov príprav, neustáleho plánovania a náročnej organizácie. Všetko sa odohráva tu a teraz. V tej chvíli už veľa nezmeníme, no môžeme si to naplno vychutnať spolu s návštevníkmi.” Jakub Dibdiak, CCXO Paradise open air, stage dizajnér.Paradise festival nie je len o hudbe, ale aj o komplexnom vizuálnom zážitku. Každoročne prináša scénografiu, ktorá patrí medzi najviac oceňované prvky celého podujatia. Aj tento rok organizátori sľubujú pôsobivú kombináciu svetla, technológií a kreatívneho dizajnu. Súčasťou hlavnej scény budú opäť transparentné LED panely od spoločnosti KVANT, známe z vystúpení svetových umelcov ako Eric Prydz. Pripravené sú aj vizuálne projekcie cez vodnú stenu, ktoré dodajú pódiu snový charakter. Výrazným prvkom bude tiež laser mapping na industriálny komín bývalého závodu ZŤS, čím festival symbolicky prepája históriu mesta so svojou víziou súčasnej kultúry.Okrem hlavnej scény festival ponúkne aj niekoľko špeciálne koncipovaných zón:prinesie minimalistickú scénografiu zasadenú do surového industriálneho prostredia. Je určená pre milovníkov nekompromisného undergroundového zvuku a autentickej klubovej atmosféry.bude patriť energii a rýchlym beatom. Svoje sety tu odohrá viacero popredných mien žánru vrátanePre oddych a uvoľnenie bude pripravená, ktorú doplní ambientná hudba a vizuálne jemné prostredie v spolupráci so značkou Staroprameň.Festival nie je len nočnou záležitosťou, program ožíva už od ranných hodín a ponúka návštevníkom pestrú škálu denných aktivít. V areáli sa uskutoční oficiálna pool party s produkciou My Beat, nebudú chýbať ani ranné cvičenia a joga na nastavenie správnej energie. Milovníci športu sa môžu zapojiť do plážových hier a turnajov, zatiaľ čo gurmáni ocenia 24-hodinovú gastro zónu, kde si môžu vychutnať aj raňajky. Na oddych je pripravená Staropramen chill-out zóna s ambientnou hudbou, vodnými fajkami a príjemným tienistým prostredím.Festival ponúka vlastné stanové mestečko Dreamer’s Village priamo v areáli s kapacitou približne 300 stanov – s prístupom k bazénom, vlastnými sprchami, samostatnou toaletou, exkluzívnym barom a nonstop bezpečnosťou, vstup na warm-up párty vo štvrtok. Pre náročnejších hostí je pripravená VIP zóna s vyvýšeným výhľadom, gaučovým sedením, krytým priestorom a welcome drinkom.VIP vstupenky ponúkajú:Vstup je povolený osobám. Počet VIP vstupeniek aj stanov je. Vstupenky sú dostupné online na: www.paradiseopenair.sk Informačný servis