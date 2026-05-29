|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 29.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vilma
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Strategické partnerstvo pre dobrú vec: Kvapka nádeje a NaturaMed prispievajú k lepšej budúcnosti detských pacientov
Tagy: PR
Za každým číslom, skutočný príbeh. Nadácia Kvapka nádeje a NaturaMed spoločne dokazujú, že systematická pomoc má reálny dopad. Za každým číslom, skutočný príbeh. Nadácia Kvapka nádeje a ...
Zdieľať
29.5.2026 (SITA.sk) - Za každým číslom, skutočný príbeh. Nadácia Kvapka nádeje a NaturaMed spoločne dokazujú, že systematická pomoc má reálny dopad.
Za každým číslom, skutočný príbeh. Nadácia Kvapka nádeje a NaturaMed spoločne dokazujú, že systematická pomoc má reálny dopad – od moderných nemocničných oddelení až po tisíce nových darcov, ktorí dávajú pacientom druhú šancu na život.
V systéme slovenskej charity a zdravotnej starostlivosti o detského pacienta zastáva Nadácia Kvapka nádeje, už takmer 16 rokov, nezastupiteľné miesto. Jej trvalá a kontinuálna podpora liečebných, sociálnych a školských potrieb detí s onkologickými ochoreniami, sa v priebehu rokov transformovala do konkrétnych projektov celospoločenského významu. Jedným z kľúčových pilierov úspechu týchto aktivít je spojenie so silnými partnermi z komerčnej sféry.
Na rozdiel od organizácií zameraných na zmierňovanie následkov, Kvapka Nádeje cielene investuje do zlepšovania liečebných procesov a technologického vybavenia. Medzi najvýznamnejšie míľniky patrí vybudovanie najmodernejšej Transplantačnej jednotky kostnej drene v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave, ktorá slúži detským pacientom z celého Slovenska.
V rámci najnovších aktivít odovzdala Kvapka Nádeje do užívania nové oddelenie bunkovej terapie, ktoré umožňuje implementáciu inovatívnych liečebných metód založených na úprave bielych krviniek. Neustály progres dokazuje aj nedávne obstaranie veľkokapacitného kryo-kontajnera na bezpečné uchovávanie transplantačných štepov v hodnote presahujúcej 18 000 eur.
Medzi hlavné ciele Nadácie Kvapka nádeje však naďalej patrí riešenie problematiky nedostatku darcov kostnej drene na Slovensku a ich aktívne vyhľadávanie. Zvýšenie osvety o probléme dokázala jedným jedným zo svojich najúspešnejších projektov - celoslovenskou informačno-náborovou kampaňou "Máte slinu?".
Cieľom kampane je naďalej zvyšovať počet registrácií v Národnom registri darcov kostnej drene SR, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť nájdenia vhodnej zhody pre pacientov, pre ktorých je transplantácia jedinou šancou na prežitie.
"Medicína 21. storočia dokáže takmer zázraky, no napriek všetkým technologickým inováciám zostáva v niektorých prípadoch človek – dobrovoľný darca – tým najdôležitejším a jediným liekom, ktorý žiadny prístroj ani medikament nenahradí", pripomenul Michal Kaľavský, správca nadácie KVAPKA NÁDEJE, ktorá kampaň "Máte slinu?" organizuje.
Vďaka zapojeniu známych tvárí a zjednodušeniu registrácie prostredníctvom vzorky slín sa v roku 2023 podarilo motivovať viac ako 1 000 nových darcov, čím celková databáza presiahla hranicu 27 000 registrovaných dobrovoľníkov. Registrovaní darcovia, označovaní ako "Dobráci od kosti", predstavujú živú nádej pre vyliečenie detských i dospelých pacientov.
Spoločnosť NaturaMed Pharmaceuticals patrí medzi dlhodobých partnerov nadačných aktivít. Len v roku 2025 dokázala spoločnosť prispieť sumou 11 000 eur, ktoré boli použité na modernizáciu prístrojového vybavenia a zlepšenia podmienok liečby pre detských pacientov. Okrem finančnej podpory ponúka pacientom podporu vo forme kvalitných výživových doplnkov a vitamínov.
"V našej spoločnosti veríme, že pomáhať tam, kde je to najviac potrebné, je našou morálnou povinnosťou. Spolupráca s Kvapkou Nádeje je pre nás nielen záväzkom, ale aj obrovskou cťou. Aj keď vieme, že nie všetko sa dá v živote zachrániť, veríme, že každý príspevok prináša rodinám nádej na lepšie dni a podporuje ich zdravie v náročných chvíľach," uviedla Alexandra Melicherová, PR špecialistka spoločnosti Naturamed Pharmaceuticals.
Vyvrcholením celoročného úsilia je televízny charitatívny galavečer Noc nádejí, vysielaný v spolupráci s STVR. Program prezentuje emotívne príbehy vyliečených pacientov a ich stretnutia s darcami, ktorí im nezištne zachránili život. "Prvé stretnutie darcu s rodinou zachráneného pacienta stiera hranice medzi cudzími ľuďmi. Spája ich niečo oveľa hlbšie než náhoda – vzácna genetická zhoda a nesebecké rozhodnutie darovať život. V tom momente sa anonymné štatistiky registra menia na úprimné slzy vďaky a pevné objatia, v ktorých obaja nachádzajú svojho nového "pokrvného súrodenca"", doplnil Michal Kaľavský.
Súčasťou podujatia je aj spoločnosť NaturaMed, pre ktorú je účasť viac ako bežné charitatívne partnerstvo: "Stáť na pódiu galavečera Noc nádejí a vidieť silu prezentovaných príbehov je pre mňa aj celú spoločnosť NaturaMed momentom hlbokej pokory. Byť súčasťou tohto projektu vnímame ako našu morálnu povinnosť a obrovskú česť, ktorá dáva našej každodennej práci vyšší, ľudský zmysel,” hovorí Melicherová.
Spolupráca medzi Nadáciou Kvapka Nádeje a Naturamedom naďalej pokračuje a podniká aj ďalšie kroky pre osvetu spoločnosti. Významným krokom v rámci spolupráce bude účasť nadácie v podcaste NaturaMed, ktorý vyjde v priebehu tohto roka. Pozvanie doň prijal riaditeľ nadácie Michal Kaľavský, ktorý poslucháčom otvorí priestor na hlbšie pochopenie dôležitosti darcovstva kostnej drene a dlhodobých strategických plánov Kvapky nádeje v slovenskom zdravotníctve.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Strategické partnerstvo pre dobrú vec: Kvapka nádeje a NaturaMed prispievajú k lepšej budúcnosti detských pacientov © SITA Všetky práva vyhradené.
Za každým číslom, skutočný príbeh. Nadácia Kvapka nádeje a NaturaMed spoločne dokazujú, že systematická pomoc má reálny dopad – od moderných nemocničných oddelení až po tisíce nových darcov, ktorí dávajú pacientom druhú šancu na život.
V systéme slovenskej charity a zdravotnej starostlivosti o detského pacienta zastáva Nadácia Kvapka nádeje, už takmer 16 rokov, nezastupiteľné miesto. Jej trvalá a kontinuálna podpora liečebných, sociálnych a školských potrieb detí s onkologickými ochoreniami, sa v priebehu rokov transformovala do konkrétnych projektov celospoločenského významu. Jedným z kľúčových pilierov úspechu týchto aktivít je spojenie so silnými partnermi z komerčnej sféry.
Systematická modernizácia pracovísk
Na rozdiel od organizácií zameraných na zmierňovanie následkov, Kvapka Nádeje cielene investuje do zlepšovania liečebných procesov a technologického vybavenia. Medzi najvýznamnejšie míľniky patrí vybudovanie najmodernejšej Transplantačnej jednotky kostnej drene v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave, ktorá slúži detským pacientom z celého Slovenska.
V rámci najnovších aktivít odovzdala Kvapka Nádeje do užívania nové oddelenie bunkovej terapie, ktoré umožňuje implementáciu inovatívnych liečebných metód založených na úprave bielych krviniek. Neustály progres dokazuje aj nedávne obstaranie veľkokapacitného kryo-kontajnera na bezpečné uchovávanie transplantačných štepov v hodnote presahujúcej 18 000 eur.
Slina pre záchranu života
Medzi hlavné ciele Nadácie Kvapka nádeje však naďalej patrí riešenie problematiky nedostatku darcov kostnej drene na Slovensku a ich aktívne vyhľadávanie. Zvýšenie osvety o probléme dokázala jedným jedným zo svojich najúspešnejších projektov - celoslovenskou informačno-náborovou kampaňou "Máte slinu?".
Cieľom kampane je naďalej zvyšovať počet registrácií v Národnom registri darcov kostnej drene SR, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť nájdenia vhodnej zhody pre pacientov, pre ktorých je transplantácia jedinou šancou na prežitie.
"Medicína 21. storočia dokáže takmer zázraky, no napriek všetkým technologickým inováciám zostáva v niektorých prípadoch človek – dobrovoľný darca – tým najdôležitejším a jediným liekom, ktorý žiadny prístroj ani medikament nenahradí", pripomenul Michal Kaľavský, správca nadácie KVAPKA NÁDEJE, ktorá kampaň "Máte slinu?" organizuje.
Vďaka zapojeniu známych tvárí a zjednodušeniu registrácie prostredníctvom vzorky slín sa v roku 2023 podarilo motivovať viac ako 1 000 nových darcov, čím celková databáza presiahla hranicu 27 000 registrovaných dobrovoľníkov. Registrovaní darcovia, označovaní ako "Dobráci od kosti", predstavujú živú nádej pre vyliečenie detských i dospelých pacientov.
Spojenie pre lepšiu budúcnosť
Spoločnosť NaturaMed Pharmaceuticals patrí medzi dlhodobých partnerov nadačných aktivít. Len v roku 2025 dokázala spoločnosť prispieť sumou 11 000 eur, ktoré boli použité na modernizáciu prístrojového vybavenia a zlepšenia podmienok liečby pre detských pacientov. Okrem finančnej podpory ponúka pacientom podporu vo forme kvalitných výživových doplnkov a vitamínov.
"V našej spoločnosti veríme, že pomáhať tam, kde je to najviac potrebné, je našou morálnou povinnosťou. Spolupráca s Kvapkou Nádeje je pre nás nielen záväzkom, ale aj obrovskou cťou. Aj keď vieme, že nie všetko sa dá v živote zachrániť, veríme, že každý príspevok prináša rodinám nádej na lepšie dni a podporuje ich zdravie v náročných chvíľach," uviedla Alexandra Melicherová, PR špecialistka spoločnosti Naturamed Pharmaceuticals.
Noc nádejí: Prepojenie emócií a solidarity
Vyvrcholením celoročného úsilia je televízny charitatívny galavečer Noc nádejí, vysielaný v spolupráci s STVR. Program prezentuje emotívne príbehy vyliečených pacientov a ich stretnutia s darcami, ktorí im nezištne zachránili život. "Prvé stretnutie darcu s rodinou zachráneného pacienta stiera hranice medzi cudzími ľuďmi. Spája ich niečo oveľa hlbšie než náhoda – vzácna genetická zhoda a nesebecké rozhodnutie darovať život. V tom momente sa anonymné štatistiky registra menia na úprimné slzy vďaky a pevné objatia, v ktorých obaja nachádzajú svojho nového "pokrvného súrodenca"", doplnil Michal Kaľavský.
Súčasťou podujatia je aj spoločnosť NaturaMed, pre ktorú je účasť viac ako bežné charitatívne partnerstvo: "Stáť na pódiu galavečera Noc nádejí a vidieť silu prezentovaných príbehov je pre mňa aj celú spoločnosť NaturaMed momentom hlbokej pokory. Byť súčasťou tohto projektu vnímame ako našu morálnu povinnosť a obrovskú česť, ktorá dáva našej každodennej práci vyšší, ľudský zmysel,” hovorí Melicherová.
Spolupráca medzi Nadáciou Kvapka Nádeje a Naturamedom naďalej pokračuje a podniká aj ďalšie kroky pre osvetu spoločnosti. Významným krokom v rámci spolupráce bude účasť nadácie v podcaste NaturaMed, ktorý vyjde v priebehu tohto roka. Pozvanie doň prijal riaditeľ nadácie Michal Kaľavský, ktorý poslucháčom otvorí priestor na hlbšie pochopenie dôležitosti darcovstva kostnej drene a dlhodobých strategických plánov Kvapky nádeje v slovenskom zdravotníctve.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Strategické partnerstvo pre dobrú vec: Kvapka nádeje a NaturaMed prispievajú k lepšej budúcnosti detských pacientov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Dongfeng a ďalšie čínske značky ukázali nové modely pre slovenský trh. Dbajú na spätnú väzbu priamo od zákazníkov
Dongfeng a ďalšie čínske značky ukázali nové modely pre slovenský trh. Dbajú na spätnú väzbu priamo od zákazníkov
<< predchádzajúci článok
Strategické partnerstvo pre dobrú vec: Kvapka nádeje a NaturaMed prispievajú k lepšej budúcnosti detských pacientov
Strategické partnerstvo pre dobrú vec: Kvapka nádeje a NaturaMed prispievajú k lepšej budúcnosti detských pacientov