Dongfeng a ďalšie čínske značky ukázali nové modely pre slovenský trh. Dbajú na spätnú väzbu priamo od zákazníkov
Plastonic usporiadal veľkú dílerskú konferenciu za účasti automobilových novinárov a predajcov z oboch krajín. Plastonic ako importér značiek Dongfeng, Forthing, Voyah, MHero a Hongqi na český ...
29.5.2026 (SITA.sk) - Plastonic usporiadal veľkú dílerskú konferenciu za účasti automobilových novinárov a predajcov z oboch krajín.
Plastonic ako importér značiek Dongfeng, Forthing, Voyah, MHero a Hongqi na český a slovenský trh usporiadal veľkú dílerskú konferenciu za účasti automobilových novinárov a predajcov z oboch krajín. Na podujatí bolo predstavených až 5 nových modelov, pri ktorých sa predpokladá obrovský záujem slovenských motoristov. Do Bratislavy prišli aj vrcholoví manažéri každej z menovaných značiek pre oblasť Európy, čo len potvrdzuje, že slovenský a český trh považujú čínske automobilky za jedny z najdôležitejších.
"Obľuba a predaje vozidiel Dongfeng, ale dnes už aj ďalších našich značiek na Slovensku, stále dramaticky rastú. Aj preto sme sa pred pár mesiacmi rozhodli začať s budovaním samostatných showroomov pre Voyah a MHero, ku ktorým sa nedávno pridalo aj spustenie samostatných webových stránok," vysvetľuje Branislav Kocper, CEO spoločnosti Plastonic. Tá je importérom značiek Dongfeng, Forthing, Voyah a MHero na Slovensko a do ČR.
"Teší ma, že naši predajcovia, ale aj motoristickí novinári mali možnosť neformálne sa porozprávať priamo so zástupcami jednotlivých značiek, ktorí prišli na našu konferenciu. Zo skúseností totiž vieme, že mimoriadne dbajú na všetku spätnú väzbu a jednotlivé modely či prvky výbavy na základe nej často vylepšujú aj priamo počas ich životného cyklu," doplnil.
V slovenských showroomoch čínskych značiek pribudlo 5 nových vozidiel
Na podujatí novinárov najviac zaujal nový Forthing T5, ktorý je už možné v samostatných showroomoch Forthing predobjednať za akciovú cenu 22 990 eur s DPH. Má potenciál stať sa absolútnym bestsellerom medzi slovenskými rodinami, ktoré hľadajú dostatočne veľké a priestranné SUV, rozmermi porovnateľné napríklad s výrazne drahším Volkswagenom Tiguan.
Za mimoriadne výhodnú cenu pre prvých 100 kusov totiž ponúkne 1,5-litrový turbomotor spárovaný so 7-stupňovou automatickou prevodovkou a bohatú výbavu vrátane 360-stupňovej parkovacej kamery, masážneho sedadla pre vodiča a 15,6-palcového infotainmentu s podporou Android Auto a Apple CarPlay.
Forthing osloví aj priaznivcov elektromobility, ktorí si však nie sú istí, či dokážu žiť s plne elektrickým vozidlom, napríklad kvôli obavám z dojazdu alebo nemožnosti nabíjať pred panelákom. Elektromobil Forthing S7 totiž teraz na slovenský trh prichádza aj v unikátnej verzii S7 REEV s range-extenderom, ktorá k elektromotoru poháňajúcemu zadnú nápravu pridáva klasickú benzínovú nádrž a 1,5-litrový atmosférický štvorvalec slúžiaci ako generátor.
Čisto elektrický dojazd podľa cyklu CLTC dosahuje 235 km, čo bohato stačí na väčšinu jázd do práce či za nákupmi. V prípade potreby však auto začne čerpať energiu aj prostredníctvom motora poháňaného benzínom, ktorý možno kedykoľvek dotankovať na ľubovoľnej čerpacej stanici. Dojazd sa tak rozšíri až na 1 250 km. Navyše, prémiovo vybavená S7 REEV prichádza za výhodnejšiu cenu 34 990 eur s DPH.
Trojica netradičných kúskov, ktoré majú osloviť slovenských zákazníkov
O motoristov v prémiovom segmente zas zabojuje nové Hongqi H6, ktoré vychádza z už známeho sedanu H5, no tentokrát mimoriadny priestor pre päticu cestujúcich prináša v ostrejšie rezanej karosérii typu lift-back s lepším prístupom k batožinovému priestoru.
Pod kapotou takmer 5-metrového korábu je čistokrvný dvojliter ignorujúci akúkoľvek elektrifikáciu, vo vnútri zas zaujmú kožené kreslá, ambientné osvetlenie v 253 farbách, akustické sklá, dvojdielna panoramatická strecha a bohatý infotainment s luxusným zvukom. Vozidlo tiež ponúkne head-up displej, LED Matrix svetlomety a vyhrievané, ventilované aj masážne sedačky. Ide skrátka o diaľničný krížnik na hltanie tisícov kilometrov.
Do mesta aj poriadneho terénu je určená novinka v podobe pick-upu Dongfeng Z9 GT. Ide o kategóriu, ktorá je na Slovensku, na rozdiel od Kanady či USA, neprávom prehliadaná, no svojich zákazníkov si nachádza čoraz častejšie.
Z9 GT cieli na dve skupiny vodičov – bežných, ktorí investujú aj do elektrickej rolety skrývajúcej náklad na korbe, alebo "pracantov", čo zvolia radšej uzávierku zadnej nápravy. Vo všetkých prípadoch pickup poháňa 2,3-litrový turbodiesel s výkonom 140 kW a krútiacim momentom rovných 500 Nm, ktorý bol vyvinutý v spolupráci s konzorciom Renault-Nissan a objavuje sa aj v úžitkových vozidlách Renault Master či Nissan NV400. Pickup štartuje na cene 36 690 eur s DPH.
Značka MHERO sa do pozornosti Slovákov zaryla extrémnym elektrickým off-roadom MHERO 917 s výkonom cez 1 000 koní. Na dílerskej konferencii bol odprezentovaný aj jeho civilnejší súrodenec MHERO 817. Ide o plug-in hybrid kombinujúci plne elektrický pohon s predlžovačom dojazdu v podobe bežného spaľovacieho motora s kombinovaným výkonom 505 kW.
V menšom rozsahu sa bude dať nastavovať aj jeho vzduchový podvozok, ktorý na diaľnici a na okreskách môže klesnúť na svetlú výšku len 22 centimetrov. V teréne a pri prekonávaní mestských obrubníkov je možné svetlú výšku zvýšiť až o 8 cm. Zákazníci si ho budú môcť vybrať až v troch výbavových verziách, s cenou začínajúcou od 65 990 € s DPH.
Rusko dronovým útokom na bytovku v Rumunsku prekročilo ďalšiu hranicu, vyhlásila von der Leyenová
Strategické partnerstvo pre dobrú vec: Kvapka nádeje a NaturaMed prispievajú k lepšej budúcnosti detských pacientov
