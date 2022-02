Stratený lyžiar Riiber najprv prišiel v Pekingu o zlato, neskôr aj o tímovú súťaž

Kuriózna chyba ho stála zlato

Jednu súťaž nestihol pre COVID-19

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.2.2022 (Webnoviny.sk) - Nórsky reprezentant v severskej kombinácií Jarl Magnus Riiber nenastúpil do štvrtkovej súťaže tímov v severskej kombinácii na ZOH 2022 v Pekingu Namiesto pomoci nórskemu tímu k prípadnej zlatej medaile ho vedenie tímu poslalo domov, keďže sa údajne necítil dobre po výpadku v utorkových pretekoch jednotlivcov.V nich bol 24-ročný kombinátor jedným z najväčších favoritov na zisk zlata. Začal perfektne a skok dlhý 142 metrov mu zaistil náskok 44 sekúnd náskok pred zvyškom štartového poľa.V bežeckej časti sa však dopustil kurióznej chyba, ktorá ho pripravila o takmer istú zlatú medailu.Po dvoch kilometroch v behu o neho okamžite prišiel. Štvornásobný majster sveta na štadióne zablúdil, vošiel do zlého koridoru a musel sa vracať."Mal som pocit, že už mám všetko za sebou a potom som zistil, že som na veľmi zlej ceste. Je to pre mňa až smiešne. Celý deň som sa cítil zle, nie som po lete a jeseni spokojný so svojím tréningom. Nech to znie akokoľvek, môžem byť spokojný," chlapsky a športovo priznal Riiber.Desať dní predtým strávil Jarl Magnus Riiber s pozitívnym testom na koronavírus v izolácii. Trojnásobný kráľ Svetového pohára prišiel o súboj na strednom mostíku. Z izolácie sa však dostal a mohol súťažiť aspoň na veľkom mostíku.Najcennejší kov napokon zostal v rukách Nórska. Tešil sa z neho Jörgen Graabak, striebro získal jeho krajan Jens Luraas Oftebro a bronz zavesili na Japoncovi Akitovi Watabehovi.