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11. júla 2026
Stratený pas alebo dopravná nehoda za hranicami? V prípade núdze sa môžete obrátiť na ministerstvo zahraničných vecí
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) krízová situácia Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Občania Občania SR Vojna na Blízkom východe Zahraničie
Skutočnosť pripomína samotný minister Juraj Blanár. Slovenský rezort diplomacie pripomína, že občania SR v zahraničí sa naň môžu obrátiť v prípade núdze. Ako uviedli z odboru komunikácie
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11.7.2026 (SITA.sk) - Skutočnosť pripomína samotný minister Juraj Blanár.
Slovenský rezort diplomacie pripomína, že občania SR v zahraničí sa naň môžu obrátiť v prípade núdze. Ako uviedli z odboru komunikácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, v prípade nepredvídaných udalostí, ako sú stratený pas, úraz, dopravná nehoda či zadržanie políciou za hranicami Slovenska, občania SR môžu využiť nepretržitú konzulárnu asistenciu prostredníctvom Medzinárodného operačného krízového centra (MOKC). Poskytuje konzulárnu pomoc 24 hodín denne, sedem dní v týždni, a to vo všetkých časových pásmach sveta.
„Aj pri dôkladnej príprave sa môžu počas dovolenky vyskytnúť krízové situácie, ktoré človek nedokáže ovplyvniť. Slovenskí občania sa však v takýchto prípadoch môžu spoľahnúť na sieť našich zastupiteľských úradov po celom svete a predovšetkým na prvú pomoc v podobe núdzovej linky Medzinárodného operačného krízového centra,“ vraví minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD).
Dodal, že pracovníci MOKC sú pripravení poskytnúť potrebné informácie či usmerniť občanov pri riešení vzniknutej situácie. Dokážu tiež v prípade potreby sprostredkovať pomoc prostredníctvom zastupiteľských úradov.
Šéf slovenskej diplomacie skonštatoval, že letná sezóna je v tomto smere každoročne najvyťaženejším obdobím. Vlani od 1. júna do 31. augusta vybavilo MOKC vybavilo spolu celkovo čosi vyše 2 200 telefonátov.
Najviac, temer 400, sa ich týkalo cestovných odporúčaní. Necelé tri stovky telefonátov sa týkali cestovných dokladov, viac ako 200 zas strát a krádeží. Mnohé sa tiež týkali víz či legalizácie dokumentov, poniektoré tiež úkonov matričných úradov, zranení a hospitalizácií, zadržaní či obmedzenia osobnej slobody aj úmrtí v zahraničí.
„Od začiatku tohto roka sme vybavili takmer 10-tisíc telefonických podnetov a dožiadaní, čo je už dnes viac než za celý vlaňajší rok, keď ich naše centrum prijalo celkom 7 104. Prevažnú väčšinu z nich, cez 99 percent, vyriešili pracovníci MOKC priamo, bez potreby kontaktovať veľvyslanectvo SR,“ priblížil generálny riaditeľ sekcie konzulárnej a medzinárodnoprávnej MZVEZ SR Igor Pokojný.
Dodal, že okrem telefonických hovoroch vybavili zamestnanci krízového centra aj viac ako 4 500 e-mailových podnetov. Podľa jeho slov zásadný nárast ovplyvnila vojenská eskalácia na Blízkom východe, ktorá si začiatkom marca 2026 vyžiadala logisticky náročné evakuácie slovenských občanov späť na Slovensko.
Minister Blanár je toho názoru, že vyťaženosť a praktický prínos MOKC pre občanov každý deň potvrdzuje význam jeho založenia v októbri 2024. MOKC spolupracuje so zastupiteľskými úradmi SR v jednotlivých štátoch, ktoré naďalej zabezpečujú konzulárne úlohy a pomáhajú slovenským občanom.
Generálny riaditeľ centra Pokojný podotkol, že aj konzulárna pomoc má svoje hranice a slovenská diplomacia ju môže poskytovať len v jasne vymedzených právnych rámcoch, na základe pravidiel a legislatívy príslušného štátu.
„Zastupiteľské úrady nemôžu napríklad uhradiť náklady na zdravotnú starostlivosť, zaplatiť pokuty ani zabezpečiť prepustenie z väzenia. Môžu však sprostredkovať kontakt s miestnymi úradmi, zdravotníckymi zariadeniami či rodinnými príslušníkmi a odporučiť právnu alebo tlmočnícku pomoc,“ dodal.
MZVaEZ SR občanom odporúča, aby sa pred cestou dostatočne pripravili, počas pobytu v zahraničí rešpektovali miestne zákony a zvyklosti a sledovali bezpečnostné odporúčania pre danú krajinu. Rovnako odporúča vyhýbať sa rizikovým oblastiam či masovým zhromaždeniam a protestom.
„Všetky aktuálne cestovné odporúčania sú uvedené na webovej stránke ministerstva i.mzv.sk/cestovanie, ako aj na stránkach zastupiteľských úradov v časti Cestovanie/Oznamy a upozornenia pred cestou. Slovenská diplomacia vyzýva občanov SR, aby sa bezplatne zaregistrovali pred každou cestou do zahraničia na webovej stránke MZVEZ SR i.mzv.sk/registracia,” uviedlo ministerstvo s tým, že registrácia je dobrovoľná a slúži na to, aby mohli ministerstvo a zastupiteľské úrady SR v prípade krízovej situácie rýchlejšie poskytnúť pomoc občanom.
„V prípade núdze sa môžu občania Slovenskej republiky obrátiť na Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na telefónnom čísle +421 2 5978 5978, prípadne na emailovej adrese mokc-mzv@mzv.sk. Núdzová linka slovenskej diplomacie je k dispozícii nepretržite 24 hodín denne sedem dní v týždni vo všetkých časových pásmach,” uzavrelo ministerstvo.
Zdroj: SITA.sk - Stratený pas alebo dopravná nehoda za hranicami? V prípade núdze sa môžete obrátiť na ministerstvo zahraničných vecí © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský rezort diplomacie pripomína, že občania SR v zahraničí sa naň môžu obrátiť v prípade núdze. Ako uviedli z odboru komunikácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, v prípade nepredvídaných udalostí, ako sú stratený pas, úraz, dopravná nehoda či zadržanie políciou za hranicami Slovenska, občania SR môžu využiť nepretržitú konzulárnu asistenciu prostredníctvom Medzinárodného operačného krízového centra (MOKC). Poskytuje konzulárnu pomoc 24 hodín denne, sedem dní v týždni, a to vo všetkých časových pásmach sveta.
Najvyťaženejšie obdobie
„Aj pri dôkladnej príprave sa môžu počas dovolenky vyskytnúť krízové situácie, ktoré človek nedokáže ovplyvniť. Slovenskí občania sa však v takýchto prípadoch môžu spoľahnúť na sieť našich zastupiteľských úradov po celom svete a predovšetkým na prvú pomoc v podobe núdzovej linky Medzinárodného operačného krízového centra,“ vraví minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD).
Dodal, že pracovníci MOKC sú pripravení poskytnúť potrebné informácie či usmerniť občanov pri riešení vzniknutej situácie. Dokážu tiež v prípade potreby sprostredkovať pomoc prostredníctvom zastupiteľských úradov.
Šéf slovenskej diplomacie skonštatoval, že letná sezóna je v tomto smere každoročne najvyťaženejším obdobím. Vlani od 1. júna do 31. augusta vybavilo MOKC vybavilo spolu celkovo čosi vyše 2 200 telefonátov.
Vojenská eskalácia na Blízkom východe
Najviac, temer 400, sa ich týkalo cestovných odporúčaní. Necelé tri stovky telefonátov sa týkali cestovných dokladov, viac ako 200 zas strát a krádeží. Mnohé sa tiež týkali víz či legalizácie dokumentov, poniektoré tiež úkonov matričných úradov, zranení a hospitalizácií, zadržaní či obmedzenia osobnej slobody aj úmrtí v zahraničí.
„Od začiatku tohto roka sme vybavili takmer 10-tisíc telefonických podnetov a dožiadaní, čo je už dnes viac než za celý vlaňajší rok, keď ich naše centrum prijalo celkom 7 104. Prevažnú väčšinu z nich, cez 99 percent, vyriešili pracovníci MOKC priamo, bez potreby kontaktovať veľvyslanectvo SR,“ priblížil generálny riaditeľ sekcie konzulárnej a medzinárodnoprávnej MZVEZ SR Igor Pokojný.
Dodal, že okrem telefonických hovoroch vybavili zamestnanci krízového centra aj viac ako 4 500 e-mailových podnetov. Podľa jeho slov zásadný nárast ovplyvnila vojenská eskalácia na Blízkom východe, ktorá si začiatkom marca 2026 vyžiadala logisticky náročné evakuácie slovenských občanov späť na Slovensko.
Dostatočná príprava pred cestou do zahraničia
Minister Blanár je toho názoru, že vyťaženosť a praktický prínos MOKC pre občanov každý deň potvrdzuje význam jeho založenia v októbri 2024. MOKC spolupracuje so zastupiteľskými úradmi SR v jednotlivých štátoch, ktoré naďalej zabezpečujú konzulárne úlohy a pomáhajú slovenským občanom.
Generálny riaditeľ centra Pokojný podotkol, že aj konzulárna pomoc má svoje hranice a slovenská diplomacia ju môže poskytovať len v jasne vymedzených právnych rámcoch, na základe pravidiel a legislatívy príslušného štátu.
„Zastupiteľské úrady nemôžu napríklad uhradiť náklady na zdravotnú starostlivosť, zaplatiť pokuty ani zabezpečiť prepustenie z väzenia. Môžu však sprostredkovať kontakt s miestnymi úradmi, zdravotníckymi zariadeniami či rodinnými príslušníkmi a odporučiť právnu alebo tlmočnícku pomoc,“ dodal.
MZVaEZ SR občanom odporúča, aby sa pred cestou dostatočne pripravili, počas pobytu v zahraničí rešpektovali miestne zákony a zvyklosti a sledovali bezpečnostné odporúčania pre danú krajinu. Rovnako odporúča vyhýbať sa rizikovým oblastiam či masovým zhromaždeniam a protestom.
Cestovné odporúčania na webe
„Všetky aktuálne cestovné odporúčania sú uvedené na webovej stránke ministerstva i.mzv.sk/cestovanie, ako aj na stránkach zastupiteľských úradov v časti Cestovanie/Oznamy a upozornenia pred cestou. Slovenská diplomacia vyzýva občanov SR, aby sa bezplatne zaregistrovali pred každou cestou do zahraničia na webovej stránke MZVEZ SR i.mzv.sk/registracia,” uviedlo ministerstvo s tým, že registrácia je dobrovoľná a slúži na to, aby mohli ministerstvo a zastupiteľské úrady SR v prípade krízovej situácie rýchlejšie poskytnúť pomoc občanom.
„V prípade núdze sa môžu občania Slovenskej republiky obrátiť na Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na telefónnom čísle +421 2 5978 5978, prípadne na emailovej adrese mokc-mzv@mzv.sk. Núdzová linka slovenskej diplomacie je k dispozícii nepretržite 24 hodín denne sedem dní v týždni vo všetkých časových pásmach,” uzavrelo ministerstvo.
Zdroj: SITA.sk - Stratený pas alebo dopravná nehoda za hranicami? V prípade núdze sa môžete obrátiť na ministerstvo zahraničných vecí © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) krízová situácia Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Občania Občania SR Vojna na Blízkom východe Zahraničie
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