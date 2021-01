Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie

Stravné lístky najvýhodnejšie s Balíkom Živnostník

22.1.2021 (Webnoviny.sk) - Daňovník vykonávajúci podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť si môže aj tento rok uplatniť do daňových výdavkov aj náklady na vlastné stravovanie. Za aktuálny rok 2021 sa tak vďaka stravným lístkom dá jednoduchoDOXX ako špecialista na stravné prináša stravovanie pre živnostníkov vo forme balíka s najžiadanejšími službami. Balík Živnostník obsahuje modernú stravovaciu Kartu DOX na 5 rokov, jej doručenie, každýa množstvo online pomôcok. Za tieto služby na 5 rokov zaplatí nový klient - živnostník jednorazovo iba 6,90 €! Elektronié stravné lístky sú moderná a ekologická náhrada papierových gastrolístkov. Sú nabité na komfortnej stravovacej Karte DOXX, ktorú je praktické si aktivovať aj do smartfónu ako mobilnú aplikáciu. Objednávanie e-Stravných lístkov na kartu funguje online po registrácii na www.doxxlistky.sk Najmodernejší e-shop na nákup stravných lístkov je klientom k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Objednať je možné ľubovoľný počet e-Stravných lístkov, pre živnostníkov odporúčame najlepšie na celý rok, na jednu faktúru. Za každý odpracovaný deň má SZČO nárok na stravný lístok v hodnote 5,10 €. Do daňovo uznaných nákladov sa pritom počíta: počet odpracovaných dní x celá hodnota stravného lístka. Teda za úplný rok 2021 to môže byť suma až 1.861,50 € (365 x 5,10 €).Papierové aj elektronické DOXX stravné lístky platia v širokej akceptačnej sieti reštaurácií po celom Slovensku. Vyžívaním straveniek práve na obedy z reštaurácií môžete aj vy podporiť svoje obľúbené prevádzky v ich činnosti nákupom na donášku alebo cez výdajné okienko.Cena 6,90 € za Balík Živnostník na 5 rokov platí pre nové klientske zmluvy na elektronické stravné lístky DOXX uzatvorené od 1. januára 2021 do 31. marca 2021. Úspora na daniach až 1.861,50 € spočíva v znížení základu dane o daňovo uznané výdavky na stravné a jej výška závisí od počtu odpracovaných dní v roku, teda od počtu kúpených gastrolístkov za rok.Pre živnostníkov je dôležité objednať stravenky čo najskôr v roku, pretože do nákladov si ich môžu dať len za dni, kedy si ich nakúpili vopred, pred dňom použitia.Viac o stravnom pre živnostníkov nájdete na www.doxxlistky.sk/zivnostnici Informačný servis