Strážcovia prírody pripomínajú zákaz jazdy na snežnom skútri aj v chránených územiach

Ohrozenie nielen zvierat

V prírodných rezerváciách na skútroch

16.2.2023 (SITA.sk) - Stráž prírody vyzýva na ohľaduplnosť k prírode na území celého Slovenska aj počas zimných dní. V zime sa totiž najčastejšie stretáva s neoprávnenými vjazdmi do chránených území na snežných skútroch, snowhawkoch a štvorkolkách so snežnými pásmi.Jazda na snežnom skútri alebo inom motorovom vozidle, prípadne záprahovom vozidle, na územiach od 2. stupňa ochrany prírody, teda už aj v chránených krajinných oblastiach, je zakázaná. Upozorňuje na to Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR na svojej internetovej stránke.„Okrem negatívneho vplyvu na prírodu, hlavne rušením živočíchov v prirodzenom prostredí alebo rozjazdením lúčnych biotopov pri menšej vrstve snehu, dochádza často aj k ohrozovaniu turistov a bežkárov, ktorí do prírody prichádzajú za oddychom a rekreáciou,“ uviedla ŠOP.Strážcovia vyhodnocujú každú situáciu individuálne, no v správnom konaní hrozí za takúto jazdu v chránenom území pokuta až do výšky viac ako tritisíc eur, alebo aj prepadnutie vozidla.Štátna ochrany prírody ďalej vysvetlila, že na mieste môže strážca uložiť pokutu do tristo eur, ak to postačuje na nápravu páchateľa, alebo vec spracuje na ďalšie konanie. V prípade poškodenia biotopov, alebo ak páchateľ vedel, že môže prírodu poškodiť a konal úmyselne, môže byť takáto jazda riešená aj v trestnom konaní s možnosťou trestu odňatia slobody až na jeden rok.Počas uplynulého víkendu sa podľa ŠOP strážcovia stretli len s menej závažnými situáciami súvisiacimi s nelegálnym vjazdom do chránených území. Po minulé roky ale v tomto istom období zadržali osoby, najmä zo zahraničia, na skútroch aj priamo v prírodných rezerváciách s najvyšším stupňom ochrany. Skútre im zaistili pre ďalšie konanie.„Medzi ďalšími hláseniami našich správcov z uplynulých dní boli aj nájdené kadávery ulovenej zveri. Naši kolegovia našli veľkú jamu nelegálne uložených vnútorností, hláv a iných pozostatkov tiel poľovnej zveri. Hlásenie je aktuálne riešené prostredníctvom Zelenej linky,“ informovala ŠOP. Predmetný poľovný revír dostal príkaz na odstránenie.