Putin si podľa Stoltenberga „musí uvedomiť“, že vojnu na Ukrajine vyhrať nemôže

Podpora je naďalej nevyhnutná

Úloha Bieloruska v Putinovej vojne

15.2.2023 (SITA.sk) - I keď ruský vodca Vladimir Putin neukazuje žiadne náznaky, že by chcel mier, „musí si uvedomiť“, že svoju vojnu na Ukrajine nemôže vyhrať.V stredu to skonštatoval generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg , informuje spravodajský portál CNN.„Takmer rok od jeho brutálnej invázie prezident Putin nevykazuje žiadne známky, že by sa pripravoval na mier. Práve naopak, spúšťa nové ofenzívy a zameriava sa na civilistov, mestá a kritickú infraštruktúru,“ vyjadril sa Stoltenberg počas tlačovej konferencie s poľským prezidentom Andrzejom Dudom v Bruseli.„Putin si musí uvedomiť, že nemôže vyhrať a preto musíme ďalej Ukrajine rýchlo poskytovať zbrane a muníciu, ktoré potrebujú, aby znovu získali svoje územie a vyhrali ako suverénny národ v Európe,“ dodal.NATO podľa Stoltenberga, čeliac najväčšej bezpečnostnej kríze za generáciu podniká ďalšie kroky na posilnenie obrany aliancie.„Posilňujeme našu prítomnosť a pripravenosť od Čierneho po Baltské more, vrátane Poľska,“ pokračoval s tým, že americké a holandské stíhačky pomáhajú chrániť poľské nebo, systémy Patriot z Nemecka posilňujú protivzdušnú obranu a tisícky vojakov zo všetkých spojeneckých krajín NATO sú v Poľsku, aby pomohli odradiť agresiu.„Spolu vysielame jasnú správu, aby v Moskve nebol priestor na žiadny nesprávny odhad. NATO bude chrániť každý centimeter Poľska a celého územia aliancie,“ ubezpečil.Stoltenberg zároveň dodal, že počas stretnutia s Dudom diskutovali aj o úlohe Bieloruska v Putinovej vojne na Ukrajine. „Bielorusko naďalej hostí a podporuje ruské sily a prehlbuje svoju politickú a vojenskú integráciu s Ruskom. Vyzývame Bielorusko, aby ukončilo svoju spoluúčasť na vojne,“ dodal.Poľsko bude podľa Dudu ďalej rozširovať svoje vojenské schopnosti a v roku 2023 zvýši svoj obranný rozpočet na viac ako štyri percentá HDP.