Štrba bude rekonštruovať verejné osvetlenie, najhoršie je na tom Štrbské Pleso

Vypracovali si energetický audit

Nedostatočne osvetlené cesty

Očakávajú úsporu

24.5.2024 (SITA.sk) - Podtatranskú obec Štrba čaká veľká rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia . Samospráva už má za sebou aj verejné obstarávanie . Prihlásil sa však do neho iba jeden záujemca s vyššou ponúkanou cenou, ako obec predpokladala, a to vo výške 1,4 milióna eur.Potvrdil to pre agentúru SITA starosta obce Michal Sýkora s tým, že s firmou bude samospráva ešte rokovať o znížení ceny.Ako ďalej vysvetlil, plánovaná obnova sa týka všetkých častí obce, v najhoršom stave je však verejné osvetlenie v časti Štrbské Pleso. Dodal, že celkovo ide o náročný projekt aj po finančnej stránke a bez úveru z Environmentálneho fondu by jeho realizácia nebola možná. Obec ho bude splácať 20 rokov.Samospráva si nechala vypracovať energetický audit verejného osvetlenia. Podľa neho je v obci takmer 900 stožiarov, a teda inštalovaných svietidiel. Z toho viac ako tristo sa nachádza v turistickej destinácii, kde je situácia najhoršia.„Štrbské Pleso osvetľuje osvetľovacia sústava, ktorá je už druhou generáciou po tej, ktoré bola vybudovaná koncom 60. rokov pri masívnej výstavbe turistických a ubytovacích športovo rekreačných zariadení v rámci 28. Majstrovstiev sveta v klasických lyžiarskych disciplínach," píše sa v audite.Osvetľovacia sústava centra Štrbského Plesa od Starej pošty po hotely Patria a FIS má napríklad 25 rokov. Viaceré z ďalších svietidiel sú podľa výsledkov auditu dlhodobo po svojej životnosti.„Vážnym nedostatkom svetelných bodov druhej generácie je to, že neodolávajú pluhovaniu snehu v zime. Stožiare sú úzke, z tenkého plechu, čo je v tejto časti kvôli poveternostným podmienkam nedostačujúce," píše sa ďalej vo zverejnenej správe vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.Viaceré úseky ciest či parkovísk sú nedostatočne rovnomerne osvetlené. Celkovo je sústava svietidiel na Štrbskom Plese poddimenzovaná, vykazuje vysokú poruchovosť, pričom viaceré stožiare sú krivé a poškodené, majú nestabilné základy.V dokumente sa spomína aj nevyhovujúce umiestnenie svietidiel i potreba dobudovať sústavu verejného osvetlenia na neosvetlených úsekoch.Zhotoviteľ bude mať na práce 18 mesiacov. Samospráva očakáva po zrealizovaní projektu aj úsporu nákladov na prevádzke a údržbe.Inštalované by totiž mali byť moderné a spoľahlivé svietidlá, obec zároveň bude môcť vďaka novej sústave riadiť dobu prevádzky, ako aj intenzitu osvetlenia vo vybranej dobe, mieste a podľa intenzity premávky v danej lokalite.„Modernizácia sa dotkne 797 svietidiel, pričom je možné dosiahnuť priamu úsporu 44 percent na spotrebe elektrickej energie," píše sa v správe z auditu. Rekonštrukcia však zahŕňa aj výmenu starých zariadení vrátane stožiarov, rozvádzačov či vedení uložených v zemi alebo lanových vedení.