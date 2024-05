Prenájom lukratívneho sídla pre Keketiho ministerstvo je exemplárny príklad rozhadzovania financií, tvrdí Viskupič (video)

Výzva k oznámeniu nákladov prenájmu

24.5.2024 (SITA.sk) - Exemplárnejší príklad rozhadzovania verejných financií ako prenájom luxusnej budovy pre ministerstvo cestovného ruchu a športu neexistuje.Uviedol to poslanec a podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Marián Viskupič na piatkovej tlačovej besede s tým, že je neakceptovateľné, aby si štát v obrovskom deficite s vysokým štátnym dlhom prenajímal budovu v top štandarde a za cenu, ktorú si nedovolí zaplatiť ani vysoko zisková súkromná spoločnosť.Slovenskí daňoví poplatníci za „luxus pre ministra“ zaplatia za rok 1 787 000 eur, za desať rokov po použití inflačného koeficientu je to 20 025 000 eur a o 25 rokov pôjde o 61 miliónov eur.Liberáli preto vyzvali ministra cestovného ruchu a športu Dušana Keketiho (nom. SNS), aby jasne a transparentne oznámil presné náklady prenájmu, a predovšetkým, aby odôvodnil, podľa akých kritérií bol prenájom najvýhodnejšou ponukou.Sídlom Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) majú byť priestory Skladu číslo 7 pri bratislavskom obchodno-administratívnom centre pri Dunaji.Prenájom budovy ministerstva cestovného ruchu a športu je smutným príkladom, ako si členovia Slovenskej národnej strany nevážia občanov, pokračoval Viskupič.„Základným pravidlom, ktorým sú politici povinní sa riadiť pri správe a používaní verejným financií je hospodárnosť a efektívnosť. Politici totiž nemajú vlastné peniaze, spravujú peniaze občanov. Pri pohľade na aktuálny stav verejných financií, keď je k štvrtku hotovostný deficit 4,8 miliardy eur, pričom celoročný rozpočtovaný je 7,6 miliardy eur, je konanie ministra Keketiho dôkazom, že hospodárnosť ani efektívnosť mu nič nehovoria,“ povedal.Viskupič je presvedčený, že pri súčasnom stave verejných financií nemalo nové ministerstvo ani vzniknúť.Zo zverejnenej sumy vyplýva, že cena prenájmu na jeden meter štvorcový na mesiac je 19,94 eura.„V samotnej nájomnej zmluve sa píše, že výška nájomného zohľadňuje najmä lokalitu umiestnenia budovy a jej stavebno-technické vyhotovenie. Takáto budova by mala byť mimo uvažovania štátnych úradníkov. Podotýkam, že priemerná výška nájomného v kancelárskych budovách v Bratislave je dlhodobo na úrovni cca 12 eur,“ priblížil Viskupič.Podcenenou nazval aj platbu za energie a služby. Suma uvedená v zmluve, 2,61 eura bez DPH, je podľa poslanca ťažko dosiahnuteľná aj v budove s energetickou triedou A, pričom Sklad 7, kde bude sídliť nové ministerstvo, je historickou budovou, pôvodne industriálna stavba.Viskupič je presvedčený, že budova má minimálnu šancu dosiahnuť parametre energetickej triedy A. Zmluva pritom nič nehovorí o energetických parametroch. Na základe dostupných informácií Viskupič tvrdí, že budova je v energetickej triede G, čo znamená, že je najmenej úsporná.„Som presvedčený, že suma za energie a služby bude rádovo trikrát vyššia ako je záloha za energie a služby, ktorá je uvádzaná v zmluve,“ tvrdí podpredseda SaS.Viskupič upozornil, že zmluva je počas prvých desať rokov prakticky nevypovedateľná zo strany štátu a je zároveň koncipovaná tak, že stačí neprejaviť vôľu na ukončenie zmluvy a automaticky sa obnovuje o ďalších päť rokov. Dodal, že suma sa takto vie obnoviť až na maximálnu dĺžku 25 rokov.Poslanec je presvedčený, že úlohou ministerstva je poskytovať „áčkové“ výsledky práce a nie sedieť v „áčkových“ luxusných priestoroch, a doplnil, že od vzniku ministerstva nevidia jeho žiadne reálne výsledky práce.