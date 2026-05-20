Streda 20.5.2026
Meniny má Bernard
20. mája 2026
Alcaraz sa po Roland Garros odhlásil aj z Wimbledonu, stále ho trápi zranenie zápästia
Hviezdny španielsky tenista Carlos Alcaraz sa po parížskom Roland Garros odhlásil aj z londýnskeho Wimbledonu. Dôvodom je zranenie zápästia, ktoré si privodil v apríli počas duelu 1. kola dvojhry mužov na turnaji v Barcelone. Dvojnásobný wimbledonský šampión a aktuálna svetová dvojka vyhlásila, že hoci sa jeho zotavovanie úspešne vyvíja, zatiaľ nie je pripravený zasiahnuť do súťažných zápasov.
"Môj zdravotný stav sa zlepšuje. Cítim sa lepšie, ale bohužiaľ stále nie som pripravený hrať. Som preto nútený odhlásiť sa z Queen'su aj Wimbledonu. Tieto dva turnaje pre mňa veľa znamenajú a veľmi mi budú chýbať. Budem tvrdo pracovať, aby som sa čo najskôr vrátil späť,“ uviedol 23-ročný Alcaraz.
Alcaraz sa zranil na začiatku apríla a neskôr vynechal turnaje v Madride a Ríme. Potom sa odhlásil z druhého grandslamového turnaja sezóny a teraz aj z tretieho. V Paríži pritom ovládol dvojhry v predchádzajúcich dvoch sezónach. V tomto roku má skvelú bilanciu 22 víťazstiev a 3 prehry, pričom ovládol aj turnaj v Dauhe. V januári sa stal najmladším hráčom, ktorý uzavrel kariérny Grand Slam, keď vyhral Australian Open.
Wimbledon bude len tretím grandslamovým turnajom, ktorý Alcaraz vynechá od svojho debutu v hlavnej súťaži na Australian Open v roku 2021. V roku 2023 zo zdravotných dôvodov absentoval v Melbourne.
Uvedeným zranením sa na istý čas prerušila rivalita Alcaraza s talianskym lídrom svetového rebríčka Jannikom Sinnerom, ktorý je teraz jasným favoritom na singlového vo Francúzsku aj v Londýne. Sinner, ktorý v apríli získal titul v Monte Carle, vyjadril ľútosť nad odstúpením Alcaraza z Roland Garros a zdôraznil potrebu dbať na zdravie mladých hráčov.
Roland Garros v Paríži sa uskutoční na prelome mája a júna, Wimbledon je naplánovaný od 29. júna do 12. júla.
Alcaraz zdôraznil, že radšej zvolí neskorší návrat, než aby riskoval zhoršenie zranenia. "Mám pred sebou dlhú kariéru a nebojím sa vynechať čokoľvek, čo je potrebné pre čo najlepšie zotavenie,“ ozrejmil španielsky tenista.
Zdroj: SITA.sk - Alcaraz sa po Roland Garros odhlásil aj z Wimbledonu, stále ho trápi zranenie zápästia © SITA Všetky práva vyhradené.
