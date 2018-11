Strediská v Tatrách čakajú na prvé mrazy, na zimu pripravili novinky

Na snímke pracovník lyžiarskeho strediska nastavuje smer snežného dela počas zasnežovania na svahu Interski na Štrbskom Plese. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 14. novembra (TASR) – Lyžiarske strediská vo Vysokých a Belianskych Tatrách čakajú na prvé mrazy, na zimu pripravili niekoľko noviniek.priblížil marketingový riaditeľ spoločnosti Tatry Mountain Resorts (TMR) Juraj Chovaňák jednu z noviniek.Počas každodennej úpravy zjazdových tratí tak prevádzkovateľ presne vie, ako a kde má rovnomerne rozvrstviť, a na ktoré miesta použiť zvyšný sneh.doplnil Chovaňák s tým, že dve nové snežné delá pribudnú aj na Štrbskom Plese.Na Lomnickom štíte a v Hoteli FIS na Štrbskom Plese sú vo verejných priestoroch umiestnené dva nové externé defibrilátory. V Tatranskej Lomnici a na Hrebienku prevádzkovateľ zároveň rozširuje svoje stravovacie kapacity. So začiatkom novej zimnej sezóny sa opäť otvorí na Hrebienku najnavštevovanejšia tatranská atrakcia Tatranský ľadový dóm.doplnil Chovaňák s tým, že oficiálne otvorenie lyžiarskej sezóny bude v Tatranskej Lomnici 15. decembra, a to aj napriek tomu, že v regióne stále len čakajú na intenzívnejšie mrazy, aby mohli spustiť zasnežovanie tratí.doplnila hovorkyňa TMR Zuzana Dobránszka.Najskôr v druhej polovici decembra plánujú otvoriť zimnú sezónu aj v Bachledovej doline, kde bude najväčšou novinkou nová desaťmiestna kabínková lanovka. Jej prepravná kapacita bude na úrovni 1700 ľudí za hodinu a jej budovanie sčasti súvisí so zvýšeným záujmom o stredisko v súvislosti s Chodníkom korunami stromov. V stredisku očakávajú, že sa vďaka nej podarí znížiť čakacie doby a zároveň zrýchliť prepravu lyžiarov i peších.priblížila marketingová manažérka BACHLEDKA Ski & Sun Martina Múdra. Aj v Bachledovej doline čakajú na priaznivé poveternostné podmienky, aby mohli začať zasnežovať zjazdovky.