Fiľakovská samospráva chce vybudovať nový cyklochodník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Fiľakovo 14. novembra (TASR) – Výstavba nového cyklochodníka spájajúceho železničnú stanicu s priemyselnou zónou je jedným z aktuálnych zámerov, ktoré chce realizovať samospráva Fiľakova v okrese Lučenec. Na tento účel žiada mesto 175.000 eur z akčného plánu rozvoja okresu, pričom projekt chce spolufinancovať sumou okolo 2500 eur.Ako priblížil primátor mesta Attila Agócs, nový cyklochodník by mal v dvoch etapách nadväzovať na už existujúcu 588-metrovú cyklotrasu prechádzajúcu mestským parkom.ozrejmil s tým, že v budúcnosti sa budú usilovať o pokračovanie až po koniec priemyselnej zóny.Podľa primátora už zámer prešiel cez Výbor pre rozvoj okresu Lučenec a tiež cez rozvojovú radu pri Úrade vlády SR.konkretizoval.Podľa prednostky Mestského úradu Fiľakovo Andrey Mágyelovej prvá časť cyklochodníka spájajúca park so železničnou stanicou by mala mať dĺžku 228 metrov a šírku päť metrov.priblížila prednostka, podľa ktorej táto druhá časť zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na frekventovanej Šávoľskej ceste.