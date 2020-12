Stredisko Bachledka čoskoro spustí mobilné odberové miesto

Stredisko Bachledka Ski & Sun čoskoro spustí mobilné odberové miesto (MOM) zabezpečujúce antigénové testovanie na COVID-19. Nachádzať sa bude na začiatku obce Ždiar, zo smeru Tatranskej Kotliny. TASR o tom informovala manažérka marketingu strediska v Bachledovej doline Kristína Jakubová s tým, že tento projekt zrealizovali v spolupráci so spoločnosťou Strachan Group a obcou Ždiar.





Stredisko malo v pláne spustiť lyžiarsku sezónu 18. decembra, čo ale podmienky nedovolili. „V prípravách pokračujeme a sezónu otvoríme hneď ako to bude možné,“ ozrejmila Jakubová. Ako doplnila, plánovaný deň spustenia mobilného testovacieho centra v Ždiari je 28. decembra, kedy nielen lyžiari, ale aj návštevníci širšieho okolia majú možnosť získať pre seba i pre celú rodinu antigénový test.Bližšie informácie o umiestnení MOM, ako aj prevádzkové časy nájdu ľudia na webovej stránke strediska www.bachledka.sk. „Všetkým návštevníkom a lyžiarom aj napriek jeho zriadeniu odporúčame prísť do strediska s už platným negatívnym testom. Najväčšou výhodou toho je, že v prípade pozitívneho testu si návštevníci ušetria komplikácie s rušením pobytov, a vedia všetko vyriešiť ešte z domu, načas a bez stresov,“ uviedla Jakubová.Povinnosť preukázania sa negatívnym testom nie starším ako 72 hodín sprevádzajú aj ďalšie, naďalej platné opatrenia, ktoré sú návštevníci povinní dodržiavať. Ako priblížila Jakubová, v stredisku sú zabezpečené koridory pre dodržiavanie rozstupov v miestach, kde sa vytvárajú rady, dotykové miesta, ako aj objekty, zariadenia a lanovka budú pravidelne dezinfikované, návštevníci budú koordinovaní a informovaní, že v jednej kabínovej lanovke môže cestovať len jedna osoba, alebo členovia jednej domácnosti. „Sme radi, že gastro prevádzky môžu byť pre lyžiarov k dispozícii, aj keď samozrejme iba za podmienok výdaja cez okienko a pre ubytovaných formou donášky na izbu alebo take away. Jedno z najhlavnejších pravidiel je aj naďalej nepretržité prekrytie horných dýchacích ciest,“ dodala Jakubová.