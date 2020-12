Vicepremiér Štefan Holý zo Sme rodina tají, či pred vyše týždňom pricestoval z Británie s negatívnym testom, ako to vyžadovali pravidlá.

Richard Sulík hovorí, že by Štefan Holý na túto otázku odpovedať mal a pravdivo. Sulík aj Veronika Remišová hovoria, že o Holého cestách do Británie nevedeli. On tvrdil, že o tom povedal členom vlády, s ktorými úzko spolupracuje.

Podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina) ďalej tají, či prišiel pred viac ako týždňom z Veľkej Británie s negatívnym PCR testom, ako to vtedy vyžadovali pravidlá vzťahujúce sa na cestovanie z tejto krajiny.

Holý sa z Británie vrátil pred deviatimi či desiatimi dňami a v tom čase platilo pravidlo, že musel prísť s negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín. Inak by musel ísť do karantény a po piatich dňoch absolvovať PCR test na Slovensku.

Vicepremiér v karanténe zjavne nebol, keďže bol potom dvakrát na vláde a ukázal sa aj na tlačovej konferencii, kde členovia vlády hovorili o podmienkach vianočného zákazu vychádzania. Neskôr uňho zistili covid-19.

Iba ubezpečil a viac neodpísal

„Môžem Vás ubezpečiť, že vždy postupujem v súlade s platnou legislatívou a osobitne vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky,“ odpísal Holý na otázku, či prišiel na Slovensko s negatívnym PCR testom. Na opakovanú otázku, či to v jeho prípade znamenalo, že test mal, už nereagoval.

Vicepremiér tak už druhý deň po sebe jasne neodpovedá na otázky o testovaní pri návrate z Veľkej Británie.

Holý ešte v pondelok priznal, že do Británie jazdí za rodinou, ak mu to „pracovné povinnosti dovoľujú“. V Británii sa v posledných týždňoch výrazne rozšírila nová mutácia koronavírusu, je zrejme až o 70 percent infekčnejšia.

Okrem Holého malo pozitívny test na covid-19 ďalších päť členov vlády, čo neznamená, že sa nakazili od vicepremiéra. Koronavírus má premiér Igor Matovič, ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová, minister obrany Jaroslav Naď, minister financií Eduard Heger. Prvý nákazu už pred vyše týždňom oznámil minister pôdohospodárstva Ján Mičovský, ktorý je pre covid dokonca už v nemocnici.

Sulík ani Remišová o Holého cestách nevedeli

„Že by mal by odpovedať a pravdivo,“ odpísal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) na otázku, čo hovorí na to, že Holý nechce povedať, či na Slovensko prišiel s negatívnym PCR testom.

Vedel Sulík o tom, že sa Holý nedávno pred zasadnutím vlády vrátil z Británie? „Nemám žiadnu takú informáciu, ale ani som sa nepýtal.“

„Na vláde nám podpredseda Holý nič také nespomínal, a teda neviem o jeho súkromných cestách. Samozrejme, predpisy platia pre každého, a ak bol v zahraničí, očakávam, že platné predpisy bude dodržiavať,“ odpísala ministerka pre regionálny rozvoj Veronika Remišová (Za ľudí).

„Nehovoril som s ním o tom a od vlády som s nim ani nebol,“ odpísal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).

Vicepremiér Holý pritom v pondelok Denníku N tvrdil, že o svojich súkromných cestách informuje aj kolegov z vlády, s ktorými úzko spolupracuje, vrátane premiéra Igora Matoviča.

Denník N poslal otázky k Holému aj premiérovi Matovičovi a niekoľkým ďalším ministrom. Zatiaľ neodpovedali.

Na súkromné cesty výnimky neplatia

„Je všeobecne známe, že moja rodina žije vo Veľkej Británii. Ak mi to moje pracovné povinnosti dovoľujú, snažím sa tak ako každý otec rodiny tráviť čas s rodinou,“ odpísal Denníku N Holý v pondelok.

Holý by nemal byť zvýhodnený pri cestovaní zo zahraničia a mal by dodržiavať pravidlá ako bežní občania. Podľa vyhlášky hlavného hygienika majú výnimky pri cestovaní napríklad europoslanci a ich rodiny, ale aj štátni zamestnanci pri výkone práce. Sám vicepremiér priznal, že išlo o súkromnú a nie služobnú cestu. V pondelok neodpovedal ani na otázku Denníka N, či má výnimku z týchto pravidiel, od akého ministerstva či úradu a na základe čoho.

Vicepremiér pricestoval z Veľkej Británie, kde sa začal šíriť zmutovaný vírus covid-19, ktorý je oveľa infekčnejší ako kmeň, ktorý je u nás. Pre nebezpečnejšiu verziu už od pondelka 21. decembra na Slovensko nelietajú lietadlá z Británie a ľudia, ktorí sem odtiaľ prídu, musia ísť do povinnej karantény a teraz im už nestačí ani negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín.